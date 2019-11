Griffen Rechte ein Mitglied der Göttinger Fridays for Future-Bewegung an?

Ein Mitglied der Göttinger Fridays for Future-Bewegung wurde nach Angaben der Gruppe von sieben Männern angegriffen, von denen mindestens einer ein bekannter Neonazi sein soll.

Bei der Polizei angezeigt wurde der Fall, der sich bereits am 23. Oktober in Göttingen ereignet haben soll, bislang nicht.

Wie es in einer Mitteilung der Gruppe vom 20. November heißt, wurde die Person von den Männern „erkannt“ und daraufhin von einem Mann festgehalten, von den anderen umkreist und in eine Seitengasse abgedrängt. Sie sei als „linkes Schwein“ bezeichnet und beleidigt worden. Die Männer sollen die Person geschubst und gefilmt haben.

Als es ihr gelang zu fliehen, soll einer der Männer mit einem „durch eine Art Stollen verstärkten Schuh“ nach ihr getreten haben. Der Tritt soll die betroffene Person aber nur gestreift haben. „Wir vermuten, dass es sich bei dem Mann, der zugetreten hat, um ein Mitglied der Göttinger Neonaziclique handelt“, hieß es in der Mitteilung. „Er konnte mit annähernder Sicherheit von der betroffenen Person identifiziert werden.“

Noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet

Dass bislang keine Anzeige bei der Polizei einging, erklärt ein Mitglied der Göttinger Fridays for Future-Bewegung mit der Angst, ein weiteres Mal Opfer eines ähnlichen Angriffs zu werden. Zudem fehle das Vertrauen in die Polizei, dass der Fall „sachgerecht verfolgt“ werde. Ob es noch zu einer Anzeige kommt, ist offen.

Mit der Veröffentlichung dieses Erlebnisses will die Fridays for Future-Gruppe nach eigenen Angaben vor allem auf die „in Göttingen aktive, gewalttätige Neonaziclique“ aufmerksam machen. Sie verweisen dabei auch auf eine Reihe von weiteren Vorfällen wie den Brandanschlag auf das linke Wohnprojekt „Goßlerstraße 17a“ in Kombination mit neonazistischen Schmierereien.