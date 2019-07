Groner Lehrimkerei wird „Projekt des Monats“ und bekommt Geld

Auszeichnung und Förderung

+ Projekt des Monats: Die Groner Lehrimkerei des Göttinger Vereins Internationale Gärten wurde von der Bingo-Umweltstiftung ausgezeichnet. Darüber freut sich Joachim Pfau (Dritter von links), einer der Motoren des Projekts. Foto: Bernd Schlegel

Göttingen – Seit sieben Jahren entstehen in einer kleinen grünen Oase an der Siekhöhenallee im Göttinger Westen Honig und Honigprodukte. Dabei arbeiten Menschen aus verschiedenen Nationen in einer Lehrimkerei zusammen.