Groner Tor in Göttingen: Bauarbeiten starten am Montag

Von: Bernd Schlegel

Kreuzung Groner Tor in Göttingen: Im Bereich zur Groner-Tor-Straße starten die Bauarbeiten. © Bernd Schlegel

Im Bereich einer zentralen Kreuzung in Göttingen wird ab dem kommenden Montag wieder gebaut. Betroffen ist das Groner Tor.

Göttingen – Am Groner Tor, eine der zentralen Kreuzungen in Göttingen, beginnen am Montag, 14. August, umfangreiche Bauarbeiten. Es kommt zu erheblichen Einschränkungen.

Die Arbeiten laufen nach derzeitigen Planungen bis zum Spätsommer 2025.

Schlechter Zustand der Gehweg- und Fahrbahnoberflächen

Laut Stadtverwaltung erfordern der schlechte Zustand der Gehweg- und Fahrbahnoberflächen sowie die schadhaften Ver- und Entsorgungsleitungen eine „umfassende Erneuerung der gesamten unter- und oberirdischen Infrastruktur“ in diesem Bereich, heißt es in einer Mitteilung.

In einem ersten Bauabschnitt wird die Mittelinsel der Groner-Tor-Straße an der Kreuzung zur Bürger- und Berliner Straße zurückgebaut. Zudem werden die zwei nördlichen Fahrstreifen auf einer Länge von etwa 20 Metern vor dem Kreuzungsbereich saniert.

Groner-Tor-Straße wird verengt

Die Groner-Tor-Straße wird ausgespart und bleibt in alle Richtungen passierbar, wird jedoch verengt. Die östlichen Ampelstandorte im Baufeld werden gleich zu Beginn der Bauarbeiten versetzt.

Zeitgleich zu den Bauarbeiten in der Groner-Tor-Straße finden Kanalbauarbeiten in der Geiststraße statt. Dafür wird der Wendehammer am Ende der Straße teilweise gesperrt.

Haltestelle Groner Tor wird ab Donnerstag nicht mehr bedient

Nach Abschluss der Arbeiten an der Sommerbaustelle Innenstadt (Busring) verkehrt der Linienbusverkehr der Göttinger Verkehrsbetriebe ab Donnerstag, 17. August, wieder wie gewohnt durch die Innenstadt. Die Bushaltestellen Groner Tor werden jedoch ab kommenden Donnerstag in beide Fahrtrichtungen nicht mehr angefahren.

Im Anschluss der Arbeiten des ersten Bauabschnitts, der voraussichtlich bis Ende August dauern wird, beginnen in weiteren Bauabschnitten Tief- und Kanalbauarbeiten auf der südlichen Seite der Groner-Tor-Straße. Dieser Bauabschnitt wird voraussichtlich bis Ende des Jahres dauern.

Fertigstellung aller Arbeiten voraussichtlich im August 2025

Die Fertigstellung der gesamten Arbeiten, die sich in der Groner-Tor-Straße von der Kreuzung Berliner Straße/Bürgerstraße bis zur Einmündung Papendiek/Groner Straße ziehen werden, ist laut Stadtverwaltung für August 2025 vorgesehen. (Bernd Schlegel)