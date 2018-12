Groner Tor: Verkehr fließt ab sofort wieder besser

Göttingen. Entlastung für die Verkehrsteilnehmer im Bereich Kreuzung Groner Tor: Ab sofort stehen auf der Groner Landstraße stadteinwärts wieder vier Fahrspuren zur Verfügung. Außerdem sind beide Geradeaus-Fahrstreifen von Berliner Straße in Richtung Bürgerstraße wieder freigegeben.

Damit ist die fünfte Phase für den Bau des Radschnellweges Richtung Rosdorf abgeschlossen. „Das bedeutet eine erhebliche Verbesserung des Verkehrsflusses und eine deutliche Entlastung der Situation am Groner Tor insgesamt“, machte Stadtbaurat Tomas Dienberg deutlich. Ziel sei es gewesen, schnell Entlastung für diesem wichtigen Kreuzungsbereich zu bekommen.

Wegen des Ausbaus des Radschnellweges war es in den vergangenen Wochen vor allem morgens und abends im Berufsverkehr zu starken Verkehrsbehinderungen im Bereich des Groner Tores gekommen. Stadtbaurat Dienberg: „Das war ein Kraftakt für Baubeteiligte und Verkehrsteilnehmer, für deren Geduld und Einsatz ich mich bedanke.“

Um den Geh- und Radweg über die Groner Landstraße noch in diesem Jahr fertigzustellen, laufen bis zum Jahresende noch weitere Arbeiten in diesem Bereich. Der Gehweg auf der Südseite der Groner Landstraße kann deshalb weiterhin nur teilweise genutzt werden. Der Fußgängerweg in Richtung Zentrum wird ab der Kreuzung Groner Landstraße/Bahnhofsallee auf die Nordseite der Groner Landstraße geführt. Der Radverkehr in Richtung Zentrum wird über den Hasengraben umgeleitet. Mit Beginn der Winterpause sollen dann alle fünf Fahrspuren stadteinwärts freigegeben werden. Die Bauarbeiten zur Fertigstellung des Radschnellweges sollen dann im kommenden Jahr fortgesetzt und abgeschlossen werden.