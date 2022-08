Großbäckereien in Göttingen: Bei allen herrscht Mitarbeiter-Mangel

Von: Thomas Kopietz, Michael Caspar

Wo sind Mitarbeiter? Die Bäckerei Thiele wirbt in Göttingen auch an den Schaufenstern der Filialen für Bewerbungen und um Mitarbeiterinnen. Hier Geschäftsführer Norman Schmidt. © Michael Caspar

Mit großem Fachkräfte- und Mitarbeitermangel haben Bäckereien in der Region Göttingen zu kämpfen. Wegen der Personalprobleme sind auch manche Läden geschlossen.

Göttingen – Fachkräfte- und Mitarbeitermangel – an den Türen und Schaufenstern vieler Bäckereifachgeschäfte mit kombinierten Cafés wird dieses allgegenwärte Problem offensichtlich: Es gibt verkürzte Öffnungszeiten – zum Teil sogar in Innenstadtfilialen in Göttingen, die am publikumsstarken Samstag nachmittags geschlossen sind. Es gibt geschlossene Läden, sogar in Gebieten, wo wenig Konkurrenzdruck herrscht und sogar Großbaustellen für genügend Kunden sorgen würden.

Und es gibt aufgeschobene Neueröffnungen. Offensichtlich für Jedermann ist: Der Personalmangel macht dem südniedersächsischen Bäckerhandwerk stark zu schaffen.

Einfluss auf die Ladenkrise hat auch die Pandemie: In den vergangenen zwei Monaten haben sich mitten in der Urlaubszeit die Coronafälle gehäuft, erklärt Ramin Seradj, der Personalchef der Rosdorfer Bäckerei Hermann. Damit spitzten sich Probleme zu, die tiefer liegen. „In den vergangenen Jahren hat sich der Arbeitsmarkt aufgrund der vielen offenen Stellen stark verändert“, erläutert Norman Schmidt, der Geschäftsführer der Bäckereien Apel (Niestetal) und Thiele (Göttingen). Heute könnten Arbeitnehmer sich stärker den Arbeitgeber aussuchen.

Das geht oft zu Lasten der Bäckereien: Viele Beschäftigte tun sich nämlich mit den Arbeitszeiten schwer. Die Frühschicht in den Filialen beginnt vielfach bereits um fünf Uhr mit dem Backen und Einräumen der Ware. Abends haben nicht wenige Filialen im Eingangsbereich der Supermärkte bis 20 Uhr geöffnet. Zudem gibt es Schichten am Samstag und Sonntag. Manchen ist ein freies Wochenende wichtiger als die gezahlten Zuschläge. Außerdem bieten andere Firmen höhere Stundenlöhne. Oft fällt da der Name des stark expandierenden Laborausstatter Sartorius.

Für manche Beschäftigte ist die Arbeit in der Filiale zu anspruchsvoll. Dort wird nicht nur verkauft, sondern auch verräumt, dekoriert und disponiert. Die Bedienung der Öfen und Kaffeemaschinen will gelernt sein. Hygieneregeln sind zu beachten, Brötchen zu belegen. An der Kasse im Supermarkt die Ware über den Scanner zu ziehen, erscheint einfacher.

„Die Bereitschaft zu wechseln, ist bei unseren vielen langjährigen Mitarbeitenden deutlich geringer als bei Kollegen, die neu dazu gekommen sind“, beobachtet Apel- und Thiele-Geschäftsführer Schmidt. Viele Neue sind Quereinsteiger. Deren Zahl wächst. Das hat damit zu tun, dass die Auszubildendenzahlen seit Jahren stark rückläufig sind.

„Viele Schulabgänger wollen studieren“, kommentiert das Andreas Gliem, der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Südniedersachsen. Seine Institution steuert dagegen an, schließt etwa Kooperationen mit Gymnasien. Über zwei Abiturientinnen, die derzeit das Konditor-Handwerk lernen, freut sich Hermann-Personalchef Seradj. Andreas Gliem regt schulische Pflichtpraktika im gewerblich-technischen Bereich an. Ein „richtiges Zeichen“ sei die Anerkennung des Meisterbriefs als Bachelorabschluss.

Währenddessen kämpfen die Bäckereien um jeden neuen Kollegen. Die meisten Betriebe bespielen alle Rekrutierungskanäle. Selbst in der Filiale und auf den Brottüten wird um Mitarbeitende geworben. „Auf Bewerbungen reagieren wir sofort“, sagt Geschäftsführer Schmidt. Nach ein, zwei Tagen seien Bewerber oft bereits bei anderen Firmen im Einstellungsprozess. Schmidt bietet neuen Kollegen seit kurzem eine Willkommensprämie von 2000 Euro. Kollegen sehen das kritisch.

Die Bäckerei Ruch informiert per Plakat an der Eingangstür, dass eine Filiale geschlossen bleiben muss. © Michael Caspar

Damit die Mitarbeitenden bleiben, ist ein „gutes, jeden wertschätzendes Betriebsklima“ wichtig, betont die deutschlandweit tätige Bäckereiberaterin Katja Thiele-Hann. Unternehmen könnten lohnsteuerfreie Leistungen anbieten, E-Bikes für den Weg zur Arbeit zur Verfügung stellen, günstige Konditionen für Fitnesscenter oder Physiotherapie aushandeln, jungen Eltern Zuschüsse für die Kinderbetreuung zahlen, ehrgeizige Mitarbeitende auf Fortbildungen schicken.

Auch für die Vier-Tage-Woche macht sich Thiele-Hann stark. Gegebenenfalls ließen sich die Öffnungszeiten dauerhaft kürzen. Der Hauptumsatz werde ohnehin vormittags gemacht. Für mehr Zuwanderung von Arbeitskräften tritt Andreas Gliem von der Kreishandwerkerschaft ein, was auch verstärkte Integrationsbemühungen notwendig machen würde. (Michael Caspar und Thomas Kopietz)