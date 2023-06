Großer Bedarf: Göttingen braucht 270 Sozialwohnungen im Jahr

Umkämpfter Markt

+ © Luftbild/Stefan Rampfel/nh Das Wohngebiet Holtenser Berg aus der Luft: Zwischen der bestehenden Bebauung und der Autobahn (oben) wird das Europa-Quartier mit etwa 600 Wohneinheiten entstehen. © Luftbild/Stefan Rampfel/nh

Die Stadt Göttingen hat einen großen Bedarf an bezahlbarem Wohnung. Das hat ein aktuelles Gutachten ergeben, das jetzt vorliegt.

Göttingen – Der Göttinger Wohnungsmarkt bleibt angespannt, da stetig mehr Menschen in der Uni-Stadt leben wollen. Das belegt ein Gutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hat und vom Gutachten des Hamburger Instituts Gewos erstellt worden ist.

Es geht von zwei Szenarien bei der Bevölkerungsentwicklung bis 2030 aus – mit moderatem beziehungsweise starkem Anstieg der Einwohnerzahl. Die Folge: Der Wohnungsmangel verstärkt sich.

Vorgängergutachten vor drei Jahren

So kommt das Institut wie bereits beim Vorgängergutachten von vor drei Jahren zu dem Ergebnis, dass bis zum Ende des Jahrzehnts in Göttingen jährlich zwischen 330 und 420 neue Wohnungen benötigt werden, um den Wohnungsmarkt zu entspannen. Dntscheidend ist aus Sicht der Experten zudem: Es werden davon jährlich allein 270 preiswerte beziehungsweise geförderte Wohnungen benötigt. Der Wohnraumbedarf für Geflüchtete ist in den Berechnungen noch nicht berücksichtigt.

Neue Baugebiete in Vorbereitung

„Göttingen ist nach wie vor eine attraktive Stadt“, betont Stadtbaurat Fritjof Look. Deshalb komme es zu der hohen Nachfrage nach Wohnraum. „Je mehr Menschen in der Stadt leben wollen, desto umkämpfter ist der Wohnungsmarkt.“ Dem steuere die Stadt entgegen. Die Verwaltung arbeite „mit Hochdruck an der Schaffung von neuen Baugebieten“. Folgende Baugebiete werden entwickelt:

Lange Rekesweg in Grone, max. 300 Wohneinheiten;

in Grone, max. 300 Wohneinheiten; Auf der Lieth in Nikolausberg, 70 bis 120 Wohneinheiten;

in Nikolausberg, 70 bis 120 Wohneinheiten; Wiesental in Groß Ellershausen, 100 Wohneinheiten;

in Groß Ellershausen, 100 Wohneinheiten; Roringen mit 110 bis 115 Wohneinheiten;

mit 110 bis 115 Wohneinheiten; Europa-Quartier Holtenser Berg, 600 Wohneinheiten.

Die städtische Wohnraumagentur hilft laut Look dabei, vor allem für ältere Menschen neue, flächenoptimierte Wohnformen zu entwickeln und so Wohnraum zu schaffen. „Das Gutachten hilft uns, die bisherigen Anstrengungen datengestützt fortzusetzen.“

Ohne weitere Anstrengungen der Bauwirtschaft kommen wir hier nicht voran, auch Fördermittel von Land und Bund sind dringend notwendig.

Sozialdezernentin Anja Krause macht deutlich: „Vor allem der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in Göttingen ist hoch.“ Insbesondere Bezieher von Sozialleistungen, Rentner, Studierende oder Betroffene mit geringem Einkommen seien auf eine bezahlbare Miete angewiesen, so Krause.

Allerdings seien mehr Wohnungen in den vergangenen Jahren aus der Sozialbindung gefallen. „Hier kommt den Göttingern das hohe Engagement der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft und der anderen Wohnungsgenossenschaften zugute, die auch bei Wegfall der Sozialbindung weiter Wohnraum zu günstigen Preisen anbieten“, sagt Dezernentin Anja Krause.

Quotenmodell für Wohnraumförderung

Wichtiges städtisches Instrument der Wohnraumförderung ist das flexible Quotenmodell, so Krause. Es umfasst fünf Wahlmöglichkeiten für die Bauherren und sichert für unterschiedliche Einkommensgruppen, insbesondere für Menschen mit Wohnberechtigungsschein, einen bestimmten Prozentsatz an Wohnungen mit preiswerten Mieten zu. „Es ist ein gutes Signal, dass das Quotenmodell im Bündnis für bezahlbares Wohnen abgestimmt wurde und dass sich alle Akteure am Wohnungsmarkt hierzu bekennen.“

Für Realisierung werden mehrere Jahre benötigt

Allerdings werden mehrere Jahre für die Realisierung der Projekte benötigt. „Auf Knopfdruck lassen sich Sozialwohnungen leider nicht herbeizaubern“, sagt Krause. Im Bau ist bezahlbarer Wohnraum konkret in der Grünen Mitte Ebertal, am Nonnenstieg, am Gothaer Areal in der Geismar Landstraße.

Mit Blick auf das Projekt Grüne Mitte Ebertal verdeutlicht Anja Krause: „Dort gelingt es uns, mit der Städtischen Wohnungsbau Bestände zu modernisieren, weitere Wohnungen zu schaffen und das Quartier klimagerecht umzugestalten.“ Dort werden auch alte Häuser abgerissen und durch neue, höhere, mit mehr Wohnungen ersetzt.

Forderung: Anstrengungen der Bauwirtschaft

Stadtbaurat Fritjof Look fordert: „Ohne weitere Anstrengungen der Bauwirtschaft kommen wir hier nicht voran, auch Fördermittel von Land und Bund sind dringend notwendig. Alle Beteiligten müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln und anpacken.“

Zudem sei die Lage der Baubranche so angespannt, wie seit langer Zeit nicht: Lieferengpässe, Fachkräftemangel, Inflation und steigende Bauzinsen sowie erschwerende Baustandards sind laut Look hohe Hürden, gesteckte Bauziele erreichen zu können. (Bernd Schlegel)