Großes Sommerspektakel im Garten des Goethe-Instituts

Musik, Tanz, Theater

+ © Eastwood Die Göttinger Ballettschule „art la danse“ präsentiert beim Sommerspektakel eine Inszenierung in der Kaminhalle. Die Choreographie stammt dabei von Judith Kara. © Eastwood

Göttingen. Bevor das Göttinger Goethe-Institut im kommenden Jahr in den Neubau am Güterbahnhof zieht, lädt es am Samstag noch einmal in seinen Garten zum großen Sommerspektakel ein.