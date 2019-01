Grüne Damen beschenkten Patienten der Göttinger Uniklinik

Das Weihnachtsdorf im Uniklinikum Göttingen war zu den Festtagen Schauplatz einer besonderen Aktion: Die Grünen Damen und ein Schnellrestaurant verteilten etwa 100 Geschenke.

Damit wurden Patienten überrascht, die die Weihnachtszeit in der Uni-Klinik lagen. Damit wurde ihnen „ein Lächeln ins Gesicht“ gezaubert. 100 Geschenke wurden so von Burger King Göttingen und den Grünen Damen an die Patienten verteilt.

Dafür hatte Restaurantleiterin Hunold bei Nachbarn und weiteren Geschäftsleuten Geschenke für die Aktion in der Uni-Klinik gesammelt.

Die Grünen Damen der Ökumenischen Krankenhaushilfe der Uni-Klinik unter Leitung von Monika Knackstedt griffen die Idee gern auf und verpackten selbst ebenfalls noch Geschenke. So warteten insgesamt 100 Päckchen auf die Patienten.