Grüne fordern: Göttinger Ausländerbehörde umbenennen

Von: Thomas Kopietz

Das Neue Rathaus in Göttingen(Symbolbild) © Luftbild: Michael Mehle/nh

Die Ausländerbehörde der Stadt Göttingen soll einen neuen Namen bekommen. Das Wort Ausländer sei negativ behaftet.

Göttingen - Die Grüne-Fraktion begründet den Vorstoß auch damit, dass Göttingen eine offene, inklusive Stadt mit 30 Prozent Migrationsanteil ist. „Ausländer ist ein negativ behaftetes, ein abweisendes Wort, das gern mal als Abwertung genutzt wird,“ sagt Leonie Engelbert, ehemalige Leiterin der Geflüchteten-Unterkunft an der Europaallee und Mitglied im Ausschuss für Soziales und Integration.

„Ausländer sind keine Deutsche. Das klingt fast provokant einfach und ist doch so vielschichtig,“ macht Ratsherr Mehmet Tugcu deutlich. „Viel zu oft wird der Begriff Ausländer im Sinnzusammenhang mit kultureller Herkunft oder religiöser Glaubensüberzeugung genutzt.“ So würden in Deutschland Geborene schnell zu Ausländern und gehörten damit nie wirklich zu ihrem Heimatland. Wie es anders geht, sagt Leonie Engelbert: „In Finnland gibt es das freundlicher klingende Einwanderungsamt. Andere Länder begrüßen Zugewanderte in „Welcome Centres“. Die gibt es auch in Braunschweig, Wolfenbüttel und an der Uni Göttingen.“ Das würde auch Göttingen ausnahmslos gut stehen, findet Mehmet Tugcu. (Thomas Kopietz)