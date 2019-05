Grüne triumphieren im Kreis Göttingen

Noch vor wenigen Jahren war die SPD in Südniedersachsen fast überall die stärkste Partei. Bei der Wahl am Sonntag war sie nur noch in vier Gemeinden im Landkreis Göttingen stärkste Kraft.

Lediglich in Adelebsen (30,89 Prozent), Hann. Münden (27,06 Prozent) Friedland (25,55 Prozent) und Staufenberg (24,71 Prozent) lagen die Sozialdemokraten vorn. Dramatisch der Absturz in Göttingen: Im Vergleich zur Europawahl 2014 büßte die SPD in der Uni-Stadt mehr als 14 Prozent ein und landete bei nur noch 18,61 Prozent.

Die CDU konnte ihre traditionellen Hochburg im Eichsfeld verteidigen und lag in Gieboldehausen und Duderstadt (44,21 Prozent) vorn. Außerdem bekamen die Christdemokraten in der Samtgemeinde Radolfshausen (30,98 Prozent) und in Dransfeld (28,67 Prozent) die meisten Stimmen.

Den mit Abstand besten Wert erzielten die Grünen mit 34,84 Prozent in der Stadt Göttingen – ein Plus von gut 13 Prozent. Außerdem lagen die Grünen am Ende in Bovenden (25,82 Prozent), Gleichen (29,13 Prozent) und Rosdorf (25,68 Prozent) vorn.

Die AfD schnitt am besten in der Gemeinde Staufenberg und in der Stadt Hann. Münden ab. Dort holte sie 10,81 beziehungsweise 9,42 Prozent.

Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl stieg im Vergleich zur Entscheidung vor fünf Jahren um fast acht auf 60,27 Prozent.

