Grüne Welle ist auf der Kasseler Landstraße verebbt

Göttingen. Die Autofahrer sind genervt: Auf der Kasseler Landstraße in Göttingen ist die Grüne Welle nicht mehr vorhanden - und das wegen Bauarbeiten wohl bis Ende Juni.

Die Stadt Göttingen bestätigt die Probleme: „Auf der Kasseler Landstraße gibt es aktuell zum Teil massive Einschränkungen für die Grüne Welle, heißt es in einer Pressemitteilung.

Darin nennt die Verwaltung auch die Dauer der „Roten Stopps“ – voraussichtlich noch bis Ende Juni.

Zu vermeiden sei das Abebben der Grünen Welle laut Stadt nicht: Sie spricht im Verwaltungsdeutsch von einer „unvermeidlichen Folge umfangreicher Umbau- und Modernisierungsarbeiten an den Lichtsignalanlagen“. Konkret geht es um den Einbau energiesparender LED-Technik sowie um die Ausstattung der Anlagen mit "Blindensignalisierung und Busbevorrechtigung".

Um die Bauarbeiten möglichst zügig umzusetzen, arbeite die Fachfirma an mehreren Anlagen gleichzeitig.

Während der Arbeiten müssen die Ampeln abgeschaltet werden. Der Verkehr wird dann von mobilen Ampel-Anlagen gesteuert, also gestoppt und freigegeben. Diese aber können nicht oder nur bedingt untereinander koordiniert werden, so dass eine Grüne Welle nicht ins Rollen kommen kann.

Folge sind, wenn der Autofahrer Pech hat, das Anhalten an jeder Ampel auf der Strecke zwischen Groner Tor in der Innenstadt und Kaufpark-Kreuzung und in entgegengesetzter Richtung. So heißt es: Geduldig und gelassen bleiben. (tko)