Grünen-Empfang in Göttingen mit wenigen Reden, aber vielen Gesprächen

Von: Thomas Kopietz

Gut gelaunte Zuhörende beim Grünen Sommerempfang: Die Göttinger Landtagsabgeordnete Marie Kollenrott und ihr Kollege aus Braunschweig: Andreas Hoffmann. © Hubert Jelinek

Die Grünen in Göttingen setzten am Mittwochabend Zeichen: Der Sommerempfang im Startraum lief unter dem Motto „Ehrenamt – weil Ihr es wert seid“.

Göttingen - So tummelten sich unter den etwa 100 Gästen des Sommerempfangs auch zahlreiche Vertreter von Initiativen, Vereinen und Einrichtungen im Startraum an der Friedrichstraße, der neben Co-Working-Space bekanntlich auch Platz für ehrenamtliche Arbeit bietet.

Grünen-Sommerempfang: keine langatmigen Reden

Die Grünen setzten auch ein Zeichen dafür, dass Empfänge nicht immer mit ausufernden Reden „geschmückt“ und gestreckt werden müssen. „Es wird heute nicht viele und wenn kurze Reden geben“, kündigte Dirk-Claas Ulrich, Sprecher des Grünen Kreisverbandes. Man wolle in den Austausch, besonders mit den Ehrenamtlichen kommen, sagte Ulrich.

Und so kam es. Den einzigen Rede-Startplatz im Startraum nahm natürlich Stargast Detlev Schulz-Hendel ein, der mit Anne Kura die Grünen-Fraktion im Landtag leitet. Der aus dem Kreis Lüneburg stammende Schulz-Hendel, war noch nie in Göttingen, selbst als verkehrspolitischer Sprecher nicht. „Das zeigt, dass es in Niedersachsen weitaus mehr Orte mit Verkehrsanbindungsproblemen als Göttingen gibt“, lieferte Schulz-Hendel eine Begründung dafür, dass er nun erstmalig in Göttingen war.

Fraktionsvorsitzender-Sommertour zum Thema Ehrenamt

Mehr noch: Er besuchte auf Sommertour – Motto: Ehrenamt – weil Ihr es wert seid“ – in dieser Woche auch Braunschweig, Wolfenbüttel, Hann. Münden und Northeim, wollte dort „das Ehrenamt in völlig unterschiedlichen Facetten erleben“.

Der erfahrene Politiker – Jahrgang 1962 – berichtete auch aus Hannover und begeistert darüber, dass sich eine fast komplett umgekrempelte Fraktion – 18 von 24 Abgeordnete zogen neu ins Parlament ein – so schnell gefunden habe. „Wir mussten schnell zusammenwachsen und sind schnell zusammengewachsen. Wir sind ein Super-Team.“ Auch die Zusammenarbeit in der Regierung in Hannover funktioniere. „Ich bin froh, dass wir keine drei Koalitionäre sind“, sagte Schulz-Hendel augenzwinkernd, der zur Doppelspitze mit Anne Kura, die die größte Grünen-Fraktion aller Zeiten im Landtag führt, anmerkte: „Wir verstehen uns seit vielen Jahren hervorragend.“

Ehrenamtliche fühlten sich wertgeschätzt

Das Thema Ehrenamt sei extrem wichtig: „Wir brauchen das Ehrenamt dringend in unserem Land – es ist wichtiger denn je.“ Das hörten die Ehrenamtlichen wie Jacqueline Jürgenliemk von der Jüdischen Gemeinde gerne. Viele der Gäste fühlten sich durch die Einladung wertgeschätzt.

So gab es viele Gespräche, besonders im idyllischen Garten des Startraums. Als Netzwerkerin und Verbinderin zeigte Marie Kollenrott ihre Stärke: Sie brachte zusammen, was für die Zukunft zusammen arbeiten könnte: So die Vertreterinnen und Vertreter der queeren Community und des Stadtsportbundes sowie der Freiwilligenagentur.

Gespräch brachten Ergebnisse

Am Ende stand bei den Beteiligten eine Verabredung für ein gemeinsames Gespräch. Dabei soll es darum gehen, wie im Breitensport die Belange aller Geschlechter berücksichtigt werden könnten. Das war nur ein Ergebnis eines lockeren und dennoch für viele ergiebigen Sommerempfangs. (Thomas Kopietz)

Sommerempfang der Grünen im Startraum in Göttingen: Gast war der Fraktionsvorsitzende im Landtag, Detlev Schulz-Hendel. Er sprach kurz zu den Gästen und erklärte, warum seine Sommertour den Titel trägt: „Ehrenamt, weil Ihr es wert seid“. © Hubert Jelinek