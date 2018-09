Das Forum Wissen wird ein in Deutschland einzigartiges Wissenshaus 

Göttingen. Mehr als 200 geladene Gäste, Förderer, Politiker und Medienvertreter begleiteten am Montag die Grundsteinlegung für das Forum Wissen der Uni Göttingen.

Björn Thümler erlernt in Göttingen ein Handwerk: Kürzlich mauerte der Wissenschaftsminister den ersten Stein für das neue Rechenzentrum von Uni, Uni-Medizin und weiteren Forschungseinrichtungen. Am Montag nun setzte der gelernte Historiker einen modernen Ziegel bei der Grundsteinlegung für das Forum Wissen. Das entstehende Uni-Museum am Groner Tor sei ein deutschlandweit einmaliges Projekt in einer Stadt, wo Wissenschaft und Bürgerschaft sei jeher eng verbunden sind, wie der der Landesminister herausstellt.

28 Millionen Euro teuer

Das Forum wird 28 Millionen Euro kosten und soll ein Haus der Wissenschaft für alle werden. Forscher und Studenten, aber auch Schüler, Familien, ältere Menschen werden hier erleben können, „wie das Wissen-Schaffen in der Stadt des Wissens funktioniert“, sagt Prof. Dr. Ulrike Beisiegel. Mit der Person der Uni-Präsidentin, sie ist die erste Frau an der Spitze der Traditions-Uni, ist das Forum Wissen eng verknüpft, sie hat vehement dafür gekämpft, auch gegen nicht gerade schwache Widerstände in der Professorenschaft.

Signal auch für Kritiker

Jetzt geht es also voran: „Endlich können wir sehen, dass nach dem Entkernen etwas gebaut wird“, sagt Beisiegel, die das als Signal, auch in Richtung jener Kritiker nach jahrelangen Vorbereitungen wertet.

Hier werden die zum Teil herausragenden Stücke aus den mehr als 36 Göttinger Uni-Sammlungen präsentiert – manche sind bis zu 500 Millionen Jahre alt und waren nie zuvor öffentlich zu sehen. Im künftigen Forum, das kaum 100 Meter entfernt vom Göttinger Bahnhof im entkernten Gebäude der Zoologie eingerichtet wird, sollen diese Exponate aber nicht nur angeschaut werden können, Forscher sollen sie dort auch untersuchen, mit ihnen arbeiten. Und das ganz in der Nähe zu dem Ort, wo 1773 das „Königlich Academische Museum“ der Universität war, in der Alten Uni-Bibliothek.

Nicht nur für die Uni

Dort wird sich dann der gesamte Göttingen-Campus, auch ein von Beisiegel forciertes Konstrukt, präsentieren, nämlich die Göttinger Forschungseinrichtungen, so das Primatenzentrum und die fünf Max-Planck-Institute. Sie sollen ab 2020 zeigen, was sie haben und können.

Der Wissenschaftsminister glaubt, dass das Projekt der alten, aber jung gebliebenen Uni „die Strahlkraft der Stadt Göttingen noch weiter steigern wird“, ja sogar „einzigartiges in Deutschland schaffen wird“. Für Thümler steht fest: „Das Forum Wissen wird ein großer Gewinn für Niedersachsen, ein absoluter Leuchttrum der Wissensvermittlung.“

Zehn Millionen aus Berlin

Einer der stetig während seiner langen politischen Laufbahn für „seine“ Stadt Göttingen kämpft, ist Thomas Oppermann, als einstiger Wissenschaftsminister in Niedersachsen und als SPD-Bundestagsabgeordneter. Die zehn Millionen Euro Bundesförderung für das Forum Wissen hat er maßgeblich mit an Land gezogen. „Ohne sie, gäbe es das hier nicht“, schmeichelte Präsidentin Beisiegel in Richtung Oppermann, für den das Projekt ein wichtiges Zeichen in politisch schweren Zeiten ist. „Wissen ist die Basis für unseren Wohlstand und unsere Demokratie“, sagte der Bundestagsvizepräsident.

Wissen als Dienstleistung

Oppermann sieht die Vermittlung von Wissen und der Forschungsarbeit nach außen als wichtige Aufgabe einer modernen Universität an. Das Forum Wissen „kann zur wichtigsten Schnittstelle zwischen Uni und Gesellschaft werden“.

In Göttingen verschwindet durch den Umbau der alten Zoologie und den angegliederten Neubauten der Sparkasse und des Hotels Freigeist eine Schmuddelecke am westlichen Tor zur Innenstadt, die nun zum Besuchermagnet werden soll, was besonders Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler freut.

Sogwirkung für Förderer

Für Ulrike Beisiegel schließlich war die Grundsteinlegung ein richtig guter Tag, denn lange hing das Projekt am Geld. Die zehn Millionen Euro aus Berlin aber hatten auch eine Sogwirkung. So sprangen Firmen auf den Förder-Zug auf.

Der Verein Förderkreis Forum Wissen um Ex-Oberbürgermeister Wolfgang Meyer, Andrea Ruhstrat und Sigrid Lüttge wird nicht müde, weiter um eine Finanzspritze für das Forum zu werben, denn noch gilt es Finanzlücken zu schließen, denn auch Bühnen- und Konzertraum, Cafe´, Museumshop und andere Räumen wollen am Ende gebaut sein.

Exzellenzinitiative

Zum guten Schluss: Die Grundsteinlegung vor mehr als 200 Gästen und viel Prominenz sowie Pressevertretern sorgt für positive Schlagzeilen, in einer Woche, in der es für die Georg-August-Universität um viel geht: Am Donnerstag entscheidet sich, welche der vier Cluster in die Exzellenzinitiative aufgenommen werden. Es geht um viel Geld und noch mehr Renommee. Ein Forum Wissen übrigens passt in den Forderungskatalog. Der Grundstein dafür wurde zeitlich passend gesetzt. (tko)