Die Gustloff-Katastrophe im Kinofilm: 1959 entstand in Göttingen „Nacht fiel über Gotenhafen“

Am 30. Januar 1945 wird das Schiff "Wilhelm-Gustloff" in der Ostsee versenkt. 9000 Menschen sterben. 1959 entstand dazu in Göttingen ein Kinofilm.

Göttingen – Im eiskalten Wasser der Ostsee schleicht sich der Tod heran. Das sowjetische U-Boot S-13 mit seinen todbringenden Waffen hat ein Ziel: die „Wilhelm Gustloff“. Das vom Nazi-Urlaubsdampfer zum Truppen- und Lazaretttransporter umfunktionierte Schiff verlässt an diesem 30. Januar 1945 total überladen, mit mehr als 10 000 Menschen Gotenhafen bei Danzig. An Bord sind neben Soldaten vor allem Frauen und Kinder aus den Ostgebieten, die vor der Roten Armee flüchten.

Drei Torpedos rauschen eine Stunde nach dem Auslaufen auf offener Ostsee heran, durchschlagen die Wände des Schiffes. Das Inferno bricht los. Am Ende stehen so nüchterne wie fürchterliche und geschätzte Zahlen: 9000 Tote, darunter 5000 Kinder.

Göttingen 1959: Handwerker zimmern auf freiem Feld im Westen der Uni-Stadt ein riesiges Holzgestell, dort, in der Nähe des Göttinger Filmateliers, dem modernsten im Nachkriegsdeutschland, entsteht die „Haag-Schaukel“. Das Gestell soll und wird schwankende Bilder, das Filmen auf Schlagseite in aufgesetzten Schiffskulissen ermöglichen – so für den Kinofilm „Nacht fiel über Gotenhafen“, in dem Regisseur Frank Wisbar das Gustloff-Drama erzählt. Wisbar hatte zuvor, ebenfalls in fantastischen, preisgekrönten Kulissen die Schlacht um Stalingrad in „Hunde, wollt ihr ewig leben?“ in Göttingen gedreht.

Sven Schreivogel vom Göttinger Filmbüro ist noch heute begeistert über die Arbeit: „Die Großproduktion zeigte eindrucksvoll zu welcher Perfektion, für damalige Verhältnisse, noch ganz ohne Computertricks – das Atelierteam in Göttingen fähig war.“

Ganz ohne „echte“ Kulissen geht es 1959 aber doch nicht: Außenaufnahmen filmt man auf der in Cuxhaven liegenden „Hanseatic“, so auch den Absturz eines voll besetzten Rettungsbootes.

„Für weitere Szenen, die in der eiskalten Ostsee spielen, werden damals der Göttinger Kiessee sowie das alte Stadtbad am Stumpfebiel mitsamt einem Miniatur-Modell der Gustloff zur Kulisse“, erzählt Schreivogel, der mit der Initiative Drehort Göttingen die Stadt bundesweit als Kulisse vermarkten und für TV Produktionen gewinnen will.

Margot Gründler (96) aus Harpstedt bei Oldenburg hat die Katastrophe – mit den meisten Schiffstoten überhaupt – miterlebt. Die damals 21 Jährige sieht am 30. Januar 1945 von einem Rettungsboot aus, wie die Gustloff in der eisigen Ostsee versinkt. Ihr Rettungsboot wird von einem Kriegsschiff aufgenommen. Dort sucht sie verzweifelt ihre Kinder, die sie im Chaos auf der Gustloff verloren hat. „Dann kam ein weiteres Boot, und eine Frau hatte meine elf Monate alte Karen im Arm.“, erzählt sie in einer NDR-Doku. Ihr zweijährige Sohn Wolfgang aber bleibt verschollen – bis heute.

In Göttingen erlebt 1959 der Atelier-Kameramann Rudolf Koch die Dreharbeiten zu „Nacht fiel über Gotenhafen“. In einem Gespräch mit Sven Schreivogel erinnert er sich im Herbst 1987, dass der Wassereinbruch in die „Gustloff“, im leergepumpten Schiffsschwimmbecken, in dem „Flüchtlinge“ untergebracht waren, mithilfe einer Zuckerwand realisiert wird: Als der Zucker durchnässt ist, bricht die Wand in sich zusammen, Wassermassen stürzen ins Becken und ergießen sich auf die Komparsen. Auf diesen Augenblick hat die Film-Crew gespannt gewartet und dreht das Ganze unter Hochdruck.

Bei einer Szene, gedreht auf der „Haag-Schaukel“ im Atelier, wo es ein zweites solches Gerät gab, wäre Rudolf Koch „fast ersoffen“, als nämlich die Kulisse gekippt wurde und das Wasser auf ihn, der mit der Kamera am Boden lag, zuschoss. Fürs Wasser sorgen damals übrigens die Feuerwehren aus Göttingen und Grone.

„Nacht fiel über Gotenhafen“ erzählt die Geschichte von Maria Reiser, deren Mann im Krieg ist. Sie verliebt sich in einen Offizier der Gustloff. Als ihr Mann zurückkehrt, flüchtet sie mit ihm und Kind an Bord. Eine Filmgeschichte, die von manch´ realen, fürchterlichen Erlebnissen der Überlebenden weit übertroffen wird. Wie von der Geschichte der Margot Gründler, die ihren Sohn Wolfgang verlor. Doch das Leben ging für Gründler glücklicherweise weiter: Die 96-Jährige hat heute sechs Kinder, neun Enkel und 15 Urenkel.

"Nacht fiel über Gotenhafen“ (1960) war Teil der Göttinger Serie, mit der die Filmaufbau-Gründer Hans Abich und Rolf Thile einen Gegenentwurf zu glorifizierenden Ufa-Produktionen der Nazi-Zeit zum Ziel setzten. Die Serie begann mit „Liebe 47“ und fand den Höhepunkt in den Frank-Wisbar-Filmen der Deutschen Film Hansa. Im Gustloff-Film konstruiert Wisbar zur Katastrophe eine Liebesgeschichte, was bei der Kritik nicht gut ankam („Betulicher Liebesfilm mit brachialer Botschaft“). Besonders gelobt werden die Kameraarbeit und die beeindruckende technische Umsetzung im Filmatelier.