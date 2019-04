Händel-Festspiele-Chef Tobias Wolff freut sich auf "Magische Saiten"

Es ist das – etwas kleinere – Programm vor dem opulenten Jubiläumspaket 2020, wenn die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen ihr 100-jähriges Bestehen feiern werden. Der Titel ist diesmal – wie meist bei den Göttingern – einfallsreich, spannend, vieldeutig: „Magische Saiten“.

Magische Momente gibt es seit 100 Jahren in Göttingen und auch diesmal wieder in der Region. Denn die Händel-Festspiele (17. bis 26. Mai) sind nach dem zeitweiligen Verlust ihrer Heimspielstätte Stadthalle häufiger zu Gast an anderen Orten. Darin liegt eine Chance, sagt der geschäftsführende Intendant Tobias Wolff. Wenngleich er anfügt: „Uns fehlen natürlich auch Kontingente, denn die anderen Spielstätten sind alle kleiner als die Stadthalle.“ Die Folge sind geringere Einnahmen. Die werden – wenn sie belegbar sind – von der Stadt ausgeglichen. Unter dem Strich wird dem Veranstalter aber „ein höherer fünfstelliger Betrag“ fehlen.

Dennoch: Die Vorfreude ist bei Tobias Wolff, der nach dem Festival 2021 in Göttingen seine Zelte abbrechen wird, zu spüren. „Ja, ich freue mich sehr, dass es bald losgeht. Das Orchester ist auch schon da.“

St. Blasius in Münden

Und das wird auch gebraucht, bei einigen Konzerten, wie am Samstag, 18. Mai, in der St. Blasius-Kirche in Hann. Münden, wenn Laurence Cummings mit dem Festspielorchester und dem NDR-Chor unter Edzon Burchards „Saul“, also die Geschichte aus dem Alten Testament um den Riesen Goliath, David und eben König Saul, Uraufführung war 1739 in London, auf die Bühne bringen. Darauf freut sich Tobias Wolff ganz besonders, auch auf die St. Blasius-Kirche.

Lob gab es für die Zusammenarbeit mit den Mündenern: Vom Bürgermeister Harald Wegener erhielt man viel Unterstützung, so auch bei der Suche nach örtlichen Sponsoren wie der Sparkasse Münden und den Versorgungsbetrieben. Für Wolff wurde schnell klar: „Die Mündener wollen, dass die Göttinger Händel-Festspiele dort stattfinden.“

So sei es auch ein Zeichen dafür, dass die einst sehr lokalen Göttinger Festspiele nun in der Region angekommen sind. Seit 2004 wurden die Bemühungen verstärkt, Publikum und Veranstalter im Umland mit einzubeziehen.

Tobias Wolff segelt voll auf diesem Kurs, er hat ihn intensiviert und verfeinert. Anfänglich gelte es, an neuen Spielorten die leichte Skepsis zu überwinden, heute sei es kein Problem mehr – höchstens in den ferneren Harzorten.

Hardeg und Einbeck

Alles andere habe sich bewährt, so im Raum Northeim, wo diesmal zwei Konzerte anstehen: der vorzeitige Fesitval-„Auftakt“ am Freitag, 3. Mai, auf Burg Hardeg in Hardegsen mit Laurence Cummings und der bezaubernden Ruby Hughes, die Werke von Händel, Arne und Smith zu Gehör bringen werden. In die Halle des P.S. Speichers in Einbeck kommt Laurence Cummings mit der herausragenden Flötistin Dorothee Oberlinger, spielt Werke von Händel, Purcell, Telemann und Corelli.

Basilika Duderstadt

Passend vom Thema wird das Konzert im katholischen Duderstadt sein: In der Basilika St. Cyriakus führt Coro e Orchestra (Chor und Orchester) „Dixit Dominus“ auf. Ein Stück, dass Händel als Psalmmusik im Stil der venezianischen Kirchenmusik, also für katholische Aufttraggeber geschrieben hat.

„Wir haben starke Stücke und Künstler in der Region“, betont Tobias Wolff; ebenso, dass es noch immer Restkarten gibt. „Es wird immer wieder Karten-Rückläufer und sogar an der Abendkasse oft spontan noch einige Tickets geben. Es lohnt sich also immer nachzufragen.“

2020 übrigens wird es laut Tobias Wolff ein Hammer-Jubiläumsprogramm geben. Dann wird die Lokhalle die Top-Spielstätte mit einer weitaus größeren Kapazität sein, die letztlich auch höhere Erlöse verspricht.

