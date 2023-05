Händel-Festspiele in Göttingen: Großes Finale zum Pfingstfest

Festival

+ © Alciro Theodora da Silva In zwei Rollen in der Festspieloper „Semele“ zu sehen: Mezzosopran Vivica Genaux. © Alciro Theodora da Silva

An diesem Wochenende gehen die Göttinger Händelfestspiele 2023 in den Endspurt. Die Zuschauer dürfen sich auf viele Aufführungen freuen.

Göttingen – Die Händel-Festspiele in Göttingen ziehen eine positive Zwischenbilanz: Das Veranstaltungsprogramm lockte in dieser Woche bereits 1000 Gäste mehr als im Vorjahr an.

Dafür sorgten auch das Oratorium „Hercules“ und die Festspieloper „Semele“. „Hercules“ wurde in dieser Woche sogar auch in der Elbphilharmonie aufgeführt.

Interessante Veranstaltungen am Pfingstwochenende

Zum Pfingstwochenende stehen weitere interessante Veranstaltungen an, sodass die Verantwortlichen um den Geschäftsführendem Intendanten Jochen Schäfsmeier darauf hoffen, die Besuchszahlen aus dem Vor-Corona-Jahr überbieten zu könnten.

Im Programm gibt es Vielfältiges, so den Lokhallen-Samstag mit zum Teil kostenlosen Veranstaltungen und Konzert im Dunklen sowie das Galakonzert mit Jeanine De Bique am Montagabend in der Johanniskirche.

Es gibt teilweise noch Karten: Diese sind online hier und bei der Tourist-Info am Markt erhältlich.