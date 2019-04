Händel-Festspiele suchen zum 100-Jährigen junge Künstler

Die Göttinger Lokhalle: Hier soll die HipHOpera „Ezio – Game of Rome“ aufgeführt werden.

Größer, bunter, aktueller: Zum 100-jährigen Jubiläum der Internationalen Händel-Festspiele im kommenden Jahr wird es wieder eine große Jugendopernproduktion in Göttingen geben.

Für die Hauptrollen suchen die Festspiele schon jetzt talentierte Sänger, Rapper, Musical- und Klassikdarsteller im Alter von 16 bis 26 Jahren. Unter dem Titel „Ezio – Game of Rome“ wird laut Mitteilung eine HipHOpera nach Georg Friedrich Händel konzipiert. Es wird drei Aufführungen in der Lokhalle geben.

In verschiedenen Workshops, geleitet von renommierten Experten, erarbeiten etwa 120 Jugendliche alle musikalischen und textlichen Inhalte selbst. Interessierte können sich unter Angabe ihres Alters, ihrer Stimmlage, bisheriger Erfahrungen und mit einem Foto bis zum 20. Mai bewerben. Das Vorsingen findet bereits am 1. Juni in Göttingen statt.

Bewerbungen nimmt Ciara Rupp per Mail unter der Adresse crupp@haendel-festspiele.de entgegen. Das Programm für die Festspiele 2020 wird im September bekannt gegeben.