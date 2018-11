Handel mit Marihuana: Amtsgericht Osterode verurteilt 28-jährigen Dealer

Göttingen/Osterode. Im Zusammenhang mit einem größeren Strafverfahren um illegale Drogengeschäfte im Südharz hat es einen weiteren Nachfolgeprozess gegeben.

Das Amtsgericht Osterode verurteilte einen 28-jährigen Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Das Gericht habe den Angeklagten des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge für schuldig befunden, teilte eine Sprecherin mit. Die Polizei hatte Mitte Januar in seiner Wohnung unter anderem 120 Gramm Marihuana sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte den 28-Jährigen wegen Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln angeklagt. Sie warf ihm vor, für die beiden Hauptangeklagten Drogen gelagert und diese damit bei ihren illegalen Geschäften unterstützt zu haben. Das Landgericht Göttingen hatte die mutmaßlichen Drahtzieher des Drogenhandels – zwei 27 Jahre alte Freunde aus Osterode und Bad Sachsa – im September wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zu Freiheitsstrafen von fünf Jahren beziehungsweise vier Jahren und acht Monaten verurteilt. Außerdem ordnete die Kammer ihre Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.

Drei weitere gesondert verfolgte Angeklagte hatten sich vor rund zwei Monaten vor Gericht verantworten müssen. Das Amtsgericht Herzberg verurteilte einen 29-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Ein 28-Jähriger erhielt vor dem Amtsgericht Herzberg eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung. In einem weiteren Verfahren verurteilte das Amtsgericht Osterode einen 26-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten, die ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt wurde. (pid)