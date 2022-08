Handfester Streit bei Göttingen: Mann wird verletzt

Ursache für Auseinandersetzung unklar

+ © Bernd Schlegel Handfester Streit in Lödingsen: Deshalb waren am Montag in den Abendstunden mehrere Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. (Symbolbild) © Bernd Schlegel

Bei einem Streit in Lödingsen kommt es am Montag (15.08.2022) zu einer Schlägerei. Dabei wird ein Mann verletzt. Er kommt in eine Klinik.

Lödingsen – Bei einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen erlitt am Montag in den Abendstunden ein Mann in Lödingsen bei Adelebsen in der Nähe von Göttingen leichte Verletzungen. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Handfester Streit bei Göttingen: Auslöser ist unklar

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 21.10 Uhr. Der Auslöser des Streites, bei dem nach den bislang vorliegenden Informationen auch Steine, Stöcker und Fahrrädern geflogen und ein Besenstiel zum Einsatz gekommen sein sollen, ist bislang unklar.

Handfester Streit bei Göttingen: Mehrere Streifenwagen im Einsatz

Sofort nach Eingang der Mitteilung waren mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen aus Göttingen nach Lödingsen geeilt.

Handfester Streit bei Göttingen: Ermittlungen dauern an

Eine erste Befragung aller Beteiligten war den Beamten aufgrund der Erregtheit der angetroffenen Personen allerdings nicht möglich. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern deshalb an. (Bernd Schlegel)