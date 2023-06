Handwerk in Südniedersachsen geht in die Job-Offensive

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Das Handwerk macht auf sich aufmerksam: (von links) Horst Hübler von Mewa-Textilservice, Kreishandwerksmeister Christian Frölich, Klaus Rode (Inhaber des Mobilen Tischlerservice) mit seinem Meister Andreas Wengel, Andreas Gliem (Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Südniedersachsen), Stephanie Frölich von der Kreishandwerkerschaft, Steve Piper von Signal-Iduna und Jens Listing von IKK classic stellten das Projekt vor. © Bernd Schlegel

Das Handwerk macht auf sich aufmerksam. Eine erfolgreiche Kampagne, die seit einigen Jahren läuft, geht jetzt in Göttingen in eine neue Runde.

Göttingen – Das Handwerk im Landkreis Göttingen geht in die Job-Offensive. An Hauptverkehrsstraßen in der Uni-Stadt wird auf die Möglichkeiten aufmerksam gemacht.

Damit will der Wirtschaftszweig gleich in doppelter Hinsicht auf sich aufmerksam machen. So werden von vielen Betrieben dringend neue Mitarbeiter gesucht. Die Aktion steht unter dem Motto „Wir sind Handwerker, Wir können das.“ Damit soll deutlich gemacht werden, dass es sich lohnt, Fachfirmen bei Aufträgen den Zuschlag zu geben.

Handwerk hat wichtige Funktionen

„Ohne Handwerk wird es keine Energiewende, keine Verkehrswende und keine Wohnungsbauoffensive geben“, sagte Kreishandwerksmeister Christian Frölich bei der Präsentation an der Bürgerstraße in Göttingen.

Bereits seit mehr als zehn Jahren werbe die Kampagne unter dem Motto „Das Handwerk. Die Wirtschaftsmacht von nebenan“ erfolgreich das Image der Branche und um Nachwuchs für die vielen Betriebe.

Eine provokante Frage

Mit Blick auf das Fachkräftebündnis steht laut Frölich in diesem Jahr eine provokante Frage zum gesellschaftlichen Umdenken im Mittelpunkt: Handwerk liegt in der Natur des Menschen. Was hindert so viele daran, es zum Beruf zu machen?

Ohne Handwerk wird es keine Energiewende, keine Verkehrswende und keine Wohnungsbauoffensive geben.

Kreishandwerksmeister Frölich hob bei der Präsentation hervor, dass es mit der Kampagne über die Jahre für die Betriebe gelungen sei, immer neue, auf die jeweilige Situation angepasst Kommunikationsinstrumente zum so wichtigen Thema Fachkräftesicherung und -gewinnung zu entwickeln.

Bekanntheit steigern

Dabei biete die Aktion „Nebenan ist hier“ einzelnen Handwerksbetrieben die Möglichkeit, die Bekanntheit der Kampagne konkret für sich zu nutzen. „Ein Schlüssel ist die Einbindung der aktuellen Kampagne in die eigene Mitarbeiterrekrutierung.“ Ein zentraler Punkt ist der Aufbau einer starken „Arbeitgebermarke“.

In besonderem Maße profitiert in diesem Jahr der Göttinger Meisterbetrieb „Mobiler Tischlerservice Klaus Rode“ von der Aktion. Ein Motiv mit mehreren der 15 Mitarbeitern des Unternehmens ist jetzt für vier Wochen als Plakat an fünf verschiedenen Punkten in Göttingen zu sehen.

500 Betriebe in 21 Innungen

Knapp ein Dutzend Betriebe hatten sich darum beworben. Wie gut die Chancen im Handwerk sind, zeigt folgende Zahl: Die etwa 500 Betriebe in 21 Innungen mit 5000 Beschäftigten bieten Dutzende offene Stellen. (Bernd Schlegel)

Ziel des Handwerks: Werkunterricht in Göttinger Gymnasien Mit einer ganz anderen Initiative versucht das Handwerk, wieder Schülerinnen und Schüler für sich zu interessieren. „Das Gymnasium ist zur Regelschule geworden“, bringt Kreishandwerksmeister Christian Frölich die aktuelle Situation auf den Punkt. Die Folge: Es gibt immer weniger Werkunterricht.

Deshalb soll nun gegengesteuert werden, damit Jugendliche im Werkunterricht mit den eigenen Händen Erfahrungen machen können. Dazu gibt es konkrete Gespräche mit dem Schuldezernat der Stadt, dem Felix-Klein-Gymnasium und dem Hainberggymnasium, das über entsprechende Fachräume verfügt, die allerdings auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Ein Problem gibt es mit der Qualifikation der Lehrkräfte, da viele die notwendigen Maschinen nicht bedienen dürfen. Deshalb ist eine Kooperation mit der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst im Gespräch. (bsc)