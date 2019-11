Harz-Touristiker wollen ihre Gäste über die Klimakrise und die Folgen aufklären

Die Folgen der Klimaveränderung sind im Harz unübersehbar: Statt der Farbe Grün dominiert das Braun – viele Bäume tragen keine Nadeln mehr, die Kronen sind abgestorben. Freiflächen im Gelände und solche mit umgestürztem Totholz zeugen von Stürmen, Trockenheit und Folgen der Borkenkäferinvasion.

Auch die Urlauber müssen damit leben – und die Touristiker. Wie viele Politiker haben auch sie die Schäden und Folgen der Klimakrise kleingeredet – oder gar nicht thematisiert. Nun die Neuausrichtung: Künftig soll das Problem auch offensiv benannt werden, wie die Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes, Carola Schmidt, sagt. Sie stellte am Dienstag beim Harzer Tourismustag die neue Kommunikations-Kampagne des Verbandes und mehrerer Partner vor. Titel: „Der Wald ruft!“.

Statt den Urlaubern den Zustand der Wälder zu verschweigen, sollen potenzielle Harz-Reisende bereits im Internet, mit Flyern und in Broschüren darauf vorbereitet werden, welcher Anblick sie erwartet. Denn gerade an den touristisch beliebtesten Punkten im Nationalpark, entlang der das Gebirge von Norden nach Süden durchschneidenden B 4 oder an der Strecke der Brockenbahn, seien die Schäden besonders sichtbar.

Noch zu Beginn der 2000er-Jahre bedeckte im Harz über Monate eine dicke Schneedecke Berge und auch Täler. Die Skisaison dauerte von November bis April. In den Hochlagen stiegen die Temperaturen im Winter selten über minus fünf Grad.

Doch zuletzt fielen die Winter immer häufiger aus: Kein richtiger Frost, kaum Schnee, allenfalls der Brocken-Gipfel war längere Zeit in Weiß gehüllt – auf dem höchsten Berg im Harz ist Skilaufen aber verboten. Nur wenige Liftbetreiber setzen auf Kunstschnee, an vielen ehemaligen Ski-Hotspots im Harz werden schon länger keine Pisten mehr präpariert, Seilbahnen sind geschlossen.

Was Schmidt auch sagte: Für eine ausschließliche Prävention sei es zu spät, hieß es. Man habe schmerzlich erfahren müssen, dass den Auswirkungen des Klimawandels nur bedingt etwas entgegengesetzt werden kann.

Die Touristiker wollen aber nicht über die Schäden sprechen, sie wollen auch die unterschiedlichen Handlungsstrategien im Wirtschaftswald und im Nationalpark aufzeigen, gleichzeitig um Verständnis für unterschiedliche Prioritätensetzungen werben. Im Nationalpark, der mit 250 Quadratkilometern etwa zehn Prozent der Harzfläche ausmacht, werden umgestürzte und abgestorbene Bäume oft nicht mehr entfernt.

Das macht Sinn, wie Nationalpark-Sprecher Friedhart Knolle erklärte: Das Totholz bleibe soweit wie möglich im Wald und biete so Tieren Nahrung und Unterschlupf. Bis zu 600 Pilzarten und 1350 Käferarten seien an der vollständigen Mineralisierung eines Stammes beteiligt. Wer genau hinschaue, könne selbst im scheinbar toten Wald überall Leben entdecken. „Nutzen Sie die seltene Gelegenheit, einer neuen Wildnis beim Wachsen zuzuschauen.“

Zudem wollen die Touristiker auch bei Gästen um Verständnis werben, wenn die Waldwege nicht immer bestens geräumt sind. Mann wolle auch Projekte und Initiativen zum mithelfen anbieten. So sollen vor allem jüngere Menschen angesprochen werden.

Erste Aufrufe waren erfolgreich: Für ein öffentliches Bäume-Pflanzen haben sich so viele Interessierte gemeldet, dass die Aktion wiederholt werden soll. In den tieferen Lagen des Schutzgebietes werden allein in diesem Jahr 400 000 Laubbäume in die Erde gebracht.

Von Reimar Paul und Thomas Kopietz