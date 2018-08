Hattrick von Pfitzner vom SC Hainberg

Göttingen. Erfolgreicher Tag der Göttinger Teams in der Fußball-Landesliga.

Erfolgreicher Tag der Göttinger Teams in der Fußball-Landesliga. Der SC Hainberg gewann 5:1 gegen Lengede, die SVG Göttingen, jetzt Tabellenzweiter, auswärts beim Neuling Reislingen. Allerdings kam Göttingen 05 im Aufsteigerduell gegen Germania Lamme nicht über ein 2:2 hinaus. Der SCW Göttingen schaffte ein 3:3 in Lebenstedt. Lediglich der TSV Landolfshausen/Seulingen ließ beim 0:1 in Lehndorf Federn.

SC Hainberg - SV Lengede 5:1 (0:1). Niklas Pfitzner gelang ein lupenreiner Hattrick. Bis zur Pause hätten die Gastgeber sich allerdings über einen 0:3-Rückstand nicht beschweren können. Doch nach dem Wechsel spielten die bisher sieglosen Hainberger wie aus einem Guss. Pfitzner drehte innerhalb von nur drei Minuten diese Partie und ließ auch noch in der 68. Minute das vorentscheidende 3:1 folgen. „Wir hatten eine ganz schwierige Zeit, haben uns häufig selbst bestraft. Dieser 5:1-Sieg war für uns jetzt aber ganz wichtig, allerdings noch längst kein Befreiungsschlag, gibt uns aber Rückenwind“, meinte Pfitzner. In der Pause hatte SC-Trainer Oliver Hille noch einmal an alle Spieler appelliert, sich auf seine jeweilige Aufgabe zu konzentrieren, was jeder dann auch tat. „Unsere Trainer machen mit uns ein geiles Training, jetzt haben wir sie dafür auch endlich mal belohnen können“, ergänzte Pfitzner. - Tore: 0:1 Omelan (11.), 1:1 Pfitzner (46.), 2:1 Pfitzner (49.), 3:1 Pfitzner (68.), 4:1 Weiß (70.), 5:1 Hille (81./Foulelfmeter)..

Göttingen 05 - TSV Germania Lamme (1:1). Als sich alle schon auf einen Sieg der 05er nach dem Treffer von Grzegorz Podolczak in der 82. Minute eingestellt hatten, gelang Yvon Goune in der Nachspielzeit doch noch der 2:2-Ausgleich. Somit verharren die Schwarz-Gelben weiterhin auf einem Abstiegsplatz. - Tore: 1:0 Bruns (8.), 1:1 Goune (44.). 2:1 Podolczak (82.), 2:2 Goune (90. + 2).

SV Reislingen-Neuhaus - SVG Göttingen 1:4 (0:3). „Das war in Ordnung, eine geschlossene Mannschaftsleistung, dennoch haben wir noch viel Arbeit vor uns“, zog SVG-Trainer Dennis Erkner ein zutreffendes Fazit. Zur Pause war die Partie beim 3:0 für die Gäste gegen den spieltechnisch limitierten Aufsteiger entschieden. - Tore: 0:1 Evers (5.), 0:2 Linde (18.), 0:3 Ismail (20.), 0:4 Ismail (78.), 1:4 Krassow (88.).

SV Fortuna Lebenstadt - SCW Göttingen 3:3 (1:0). „Total enttäuscht“ war hinterher Weendes Trainer Marc Zimmermann. Vor dem 0:1 hätten die Gäste nach hochkarätigen Chancen 3:0 zur Pause führen müssen, kassierten aber das 0:1 quasi mit dem Pausenpfiff. Nach dem 0:2 zeigte der SCW Moral, ging mit 3:2 in Führung, um in der Nachspielzeit doch noch das 3:3 hinnehmen zu müssen. - Tore: 1:0 Stölzel (44.), 2:0 Müller (47.), 2:1 Kratzert (55.), 2:2 Claaßen (60.), 3:2 Käding (89.), 3:3 Müller (90. + 3).

Lehndorfer TSV - TSV Landolfshausen/Seulingen 1:0 (0:0). Eine überaus unglückliche, da vermeidbare Niederlage. Zwei Tore der Gäste wurden wegen Abseits nicht anerkannt (47. und 64. Minute). Dazu kam auch noch ein Pfostenschuss in der 63. Minute. Unglücklich dann auch noch das entscheidende 0:1, als Tobias Hartmann einen Pressschlag erlief, Gästekeeper Joachim Hartmann umkurvte und zum 1:0 einschob. - Tor: 1:0 Hartmann (81.). (gsd)