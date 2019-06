Feige Erwachsene schauen zu, aber Kinder verfolgen einen Gewalttätigen

Hannover - Zivilcourage traf auf Zuschauer-Mentalität: Weil Erwachsene im Hauptbahnhof Hannover nur zuschauten, als ein Mann einen Jungen auf den Kopf schlug, haben sich vier Zwölfjährige für den Neunjährigen eingesetzt.

Ein 49 Jahre alter Mann hat am Samstagabend auf dem Hauptbahnhof Hannover auf dem Bahnsteig einen neunjährigen aus Syrien grundlos gegen den Kopf geschlagen. Während zahlreiche Reisende den Vorfall beobachtet hätten, ohne einzuschreiten, nahmen vier zwölfjährige Kinder die Verfolgung des Schlägers auf, wie die Bundespolizei in Hannover am Sonntag mitteilte. Dann sprachen die mutigen Kinder im Bahnhof einen Mitarbeiter der DB-Sicherheit an, der den 49 Jahre alten Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhielt.

Der zur örtlichen Trinkerszene gehörende und obdachlose Mann hatte bereits ein Hausverbot für den Bahnhof, gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt. Auch am Samstag musste er nach dem Vorfall das Bahnhofsgelände verlassen.

Ein großes Lob von der Polizei gab es für die vier Kinder aus Hannover, die sich sehr couragiert verhalten hätten - anders als die vielen untätigen Reisenden auf an diesem Samstagabend auf dem Bahnsteig. (tko)