Heftiger Widerstand gegen Zwangsmitgliedschaft und -beiträge der neuen Pflegekammer

Der Widerstand gegen die Pflegekammer in Niedersachsen nimmt zu: Eine Online-Petition gegen die Zwangsmitgliedschaft von Pflegekräften findet massive Zustimmung – und im Januar ist eine Demonstration in Hannover geplant.

Mehr noch: Um der Zwangsmitgliedschaft in der neuen Einrichtung zu entgehen, wollen viele Pflegekräfte ihre Examensurkunden zurückgeben, sagte Kritiker Stefan Cornelius der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.

Der 33-jährige Krankenpfleger aus Berge bei Osnabrück hatte am Tag vor Heiligabend eine Online-Petition zur Auflösung der Pflegekammer in Niedersachsen gestartet, die schnell großen Zuspruch fand. Das Sammelziel der Petition – 30 000 Unterschriften – war am Mittwochmorgen bereits übertroffen.

„Bei etlichen Betroffenen schlagen im Moment die Emotionen hoch“, sagte Cornelius, der auch betonte, dass eine Rückgabe der Urkunden nicht die Lösung sein könne: „Das würde dem Pflegebereich schaden.“

Die Diskussion um die Pflegekammer in Niedersachsen, die sich im August konstituiert hatte und etwa 95 000 Pflegekräfte mit Abschlüssen Alten-, Gesundheits- und Krankenpflege vertritt, war kurz vor Weihnachten neu entfacht worden. Hintergrund waren Bescheide, in denen Mitgliedern das Einziehen des Höchstbeitrages angekündigt wurde, wenn sie nicht schnell ihre Einkommensverhältnisse offenlegen.

Die Pflegekammer soll den Stellenwert der Pflege erhöhen. Kritik gibt es vor allem wegen der Zwangsmitgliedschaft ihrer Mitglieder. Die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen soll die Unabhängigkeit der Kammer gewährleisten. Der Jahreshöchstbeitrag beträgt 280 Euro. Er gilt für Mitglieder ab einem Einkommen von 70 000 Euro, was aber kaum eine Pflegekraft verdient.

„Wir sind grundsätzlich der Meinung, dass Arbeitnehmer nicht in eine solche beitragspflichtige Kammer gezwungen werden sollten“, so Cornelius. „Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg wird noch in zweiter Instanz darüber entscheiden, ob wir wirklich verpflichtet werden können, in solch einer Kammer Mitglied zu werden, die nur von einer Minderheit der rund 80 000 niedersächsischen Pflegekräfte gewünscht ist.“ Um den Protest deutlich zu machen, plant die Initiative eine Demonstration.

Eine Sprecherin des Niedersächsischen Sozialministeriums verwies am Mittwoch auf ein geplantes Gespräch mit Vertretern der Pflegekammer in der nächsten Woche. Dabei will Sozialministerin Carola Reimann (SPD) den Angaben zufolge auf eine Überarbeitung der Beitragsordnung drängen. (dpa/epd/tko/ana)

