Herberhausen Open Air: Tolle Stimmung an der Dorfschänke

Tolle Stimmung herrschte am Samstag im Garten der Herberhäuser Dorfschänke beim Open-Air-Festival des Göttinger Verein Kreuzberg on KulTour.veranstaltete.

Herberhausen – Mehr als 300 Besucher waren gekommen, um in entspannter Atmosphäre und zum Teil im Gras liegend das für diesen Anlass geradezu perfekte Wetter zu genießen und sechs Bands und Solisten zu erleben. Schon der Auftakt mit den „Songlinern“ aus Hannover wusste zu überzeugen. Nur mit einer akustischen Gitarre und ein wenig Percussion ausgestattet sangen und spielten sich Christine und Wolfgang Eppinger quer durch die unterschiedlichsten Stilrichtungen der Popmusik.

Neben Chartbreakern wie „man in the mirror“ von Michael Jackson, „ride like the wind“ von Christopher Cross oder „The Best“ von Tina Turner rutschten auch immer wieder mal erfrischend unbekannte Songs dazwischen, die aber keinesfalls weniger Applaus vom dankbaren Publikum ernteten.

Neben dem Braunschweiger Gitarristen Marian Meyer, dessen zusammen mit drei Bandkollegen gespielte Musik virtuos Gefühle transportierte, sowie der Hamburger Liedermacherin Janina waren auch Künstler aus der Region am Start.

+ Auftakt für das Open Air: Das Duo „Songliner“ aus Hannover überzeugte gleich zu Beginn mit einem Streifzug durch die Popmusik. © Per Schröter Die beiden Göttinger Gitarristen Axel Mehner und Klaus Wißmann zählen zu den Stammgästen beim Herberhäuser Open Air und wussten mit ihren ebenso charmanten wie witzigen Texten ebenso zu begeistern wie das Göttinger Duo Two Of Us, die Songs aus den 60er Jahren präsentierte. Gleich viermal – und zwar immer in den Umbaupausen zwischen den Hauptacts – mischte sich das Herberhäuser Duo Malesh unter das Publikum und sorgte mit Blues und Rock für Stimmung.

„Wir freuen uns, dass wir den Festivalbesuchern in diesem Jahr ein so abwechslungsreiches Programm bieten konnten“, meinte Dana Rotter, zweite Vorsitzende des Vereins Kreuzberg on KulTour. Derart attraktive Künstler auf die Bühne zu bringen sei nur dadurch möglich gewesen, dass man erstmals Eintritt verlangt habe.

„Dazu hatten wir uns entschlossen, nachdem im vergangenen Jahr mehr als 500 Menschen gekommen waren und uns das an die Grenzen gebracht hatte“, sagte Rotter. Ihr Dank ging insbesondere an die Betreiber der Dorfschänke, ohne deren Unterstützung das Festival nicht stattfinden könne. „Schließlich bietet der amphitheaterähnliche Garten hier eine in Göttingen und Umgebung einmalige Live-Musik-Atmosphäre“, schwärmt die Mitorganisatorin. Eine Feststellung, die wohl von den meisten Festivalbesuchern sofort bestätigt werden würde.