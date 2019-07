Göttinger Herman-Nohl-Schule darf sich "Schule ohne Rassismus" nennen

Ein neues Schild ziert nun die Fassade am Eingang der Herman-Nohl-Schule: Die Schüler haben sich dafür eingesetzt, dass sich die Grundschule nun „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ nen nen darf. Die Schülervertreter (von links) Mimi, Julia, Bela und Joris aus Göttingen freuen sich sehr darüber.

Die Kinder der Herman-Nohl-Grundschule setzen sich für andere ein. Nun hat die Schule den Titel "Schule ohne Rassismus - Schule ohne Courage" erhalten.

Die Kinder der Herman-Nohl-Grundschule in Göttingen sind sich einig: Man muss sich für andere stark machen, wenn sie geärgert werden. Besonders wenn es dabei auch um die Hautfarbe und die Herkunft geht. Nicht einfach weg gucken, sondern Stopp sagen ist das Motto der Schüler.

Der neue Titel wurde beim "Miteinanderfest" gefeiert

Die Herman-Nohl-Schule darf sich nun „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ nennen. Das haben Kinder, Lehrer, Eltern und Gäste beim „Miteinanderfest“ an der Grundschule gefeiert.

„Wir wollen niemanden ausgrenzen, sondern jeden freundlich aufnehmen“, sagen die Kinder in ihrer Festrede.

Alle Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der Schule haben für diesen Titel eine Selbstverpflichtung unterschrieben.

Damit versprechen sie, sich für andere einzusetzen, wenn sie Zeuge von Gewalt und Diskriminierung werden. Außerdem erklären sie sich zu Projekten, Aktivitäten und Initiativen bereit, um Diskriminierung und insbesondere Rassismus zu überwinden.

Einmal im Jahr soll außerdem ein Projekt zum Thema Diskriminierung organisiert werden.

Die Schüler haben 200 Unterschriften gesammelt

200 Unterschriften haben die Schüler zusammenbekommen. „Das war weit über dem, was wir erreichen mussten“, sagt Schulleiter Christopher Franzmann-Korff. Auch die Eltern mussten zustimmen, damit die Kinder sich beteiligen dürfen. Nicht eine einzige negative Stimme habe es gegeben.

„Wenn jemand an meiner Schule geärgert wird, dann gehe ich hin und sage: ’hör auf’“, sagt der zehnjährige Bela. Auch die gleichalte Mimi aus der Klasse 4b ist es wichtig, sich für andere stark zu machen, denn „jeder will für das geehrt werden, was er ist“.

Denn wenn man sich für andere nicht einsetze, gehe es den Menschen nicht gut, sagt Bela.

„Wenn man uns zum Beispiel in Afrika für unsere helle Hautfarbe ärgern würde, dann fänden wir das auch nicht gut. Und wenn man das selber nicht gut findet, darf man das auch nicht mit anderen tun.“

Schon früher wurde sich für andere eingesetzt

Rassismus habe es in der Schule nie wirklich gegeben, so der Schulleiter. Er erinnert sich aber an eine Situation vor ein paar Jahren. Da sei ein dunkelhäutiges Mädchen wegen ihrer Hautfarbe von ein paar Jungs beleidigt worden.

Als andere Kinder das mitbekamen, hätten sie sich direkt für das Mädchen eingesetzt und die Jungs hätten sich daraufhin entschuldigt, schildert der Schulleiter.

Unterstützt und begleitet werden Schulen mit diesem Titel stets von einem Paten. Frank Meinertshagen, Geschäftsführer der BG Göttingen, hat diese Aufgabe übernommen. „Wir von der BG finden das Thema sehr wichtig. Die Schüler können damit ein Zeichen setzen.“

Der Pate steht der Schule langfristig zur Seite, begleitet sie und setzt sich auch öffentlich für ihr Anliegen ein, erklärt Claudia Schanz, Referatsleiterin des niedersächsischen Kultusministeriums und Koordinatorin für „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.

Die Kinder möchten Zivilcourage an ihren nächsten Schulen fortsetzen

Die vierten Klassen werden die Grundschule jetzt verlassen. Die Kinder haben sich aber fest vorgenommen, sich auch in der nächsten Schule für andere einzusetzen. Auch alle Neuzugänge der Grundschule sollen das Konzept von Grund auf miterleben.

„Mir ist es wichtig, nach außen zu zeigen, dass wir den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ leben wollen“, betont der Schulleiter Christopher Franzmann-Korff. „Wir sind eine weltoffene Schule.“

Hintergrund

"Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist ein Projekt des Vereins Aktion Courage und wurde 1995 ins Leben gerufen.

Ziel ist die gegenseitige Achtung und Anerkennung von individuellen Unterschieden im Schulalltag. Das Projekt bietet Schülern und Pädagogen die Möglichkeit, das Klima an der Schule mitzugestalten.

Die Bundeskoordination verzichtet aber darauf, Schüler aktiv zum Mitmachen aufzufordern. Die Kinder müssen von sich aus die Initiative ergreifen. Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es im Internet: schule-ohne-rassismus.org