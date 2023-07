Hetzkampagnen im Internet: Das perfide Spiel der Cyber-Mobber

Von: Heidi Niemann

Eine neue Form der Hass-Kriminalität greift um sich: Dabei wird durch kollektive Kampagnen „Youtubern“ das Leben zur Hölle gemacht.

Göttingen – Göttinger Spezialermittler beobachten eine neue Form der Hass-Kriminalität im Internet: Immer häufiger finden sich Gleichgesinnte zum gemeinsamen Hassen bestimmter Personen zusammen.

Damit machen diese sogenannten Hater durch kollektive Hetzkampagnen einzelnen Youtubern das Leben zur Hölle.

Bis vor Kurzem haben sich die Ermittler der Niedersächsischen Zentralstelle gegen Hasskriminalität vor allem mit strafbaren Äußerungen beschäftigt, die sich gegen Angehörige bestimmter beruflicher oder sonstiger gesellschaftlicher Gruppierungen richten – zum Beispiel gegen Politiker, Polizisten, Ausländer, Juden oder Muslime.

In jüngster Zeit haben es die landesweit zuständigen Spezialermittler der Staatsanwaltschaft Göttingen jedoch immer häufiger mit einer anderen Form von Hetzkampagnen zu tun. Opfer sind Internet-Nutzer, die auf sozialen Plattformen private Fotos oder Videos präsentieren. Zu den aufsehenerregendsten Fällen zählt der um den Youtuber „Drachenlord“ (siehe Artikel unten).

Ausgelöst werden diese Kampagnen von sogenannten Trollen. Damit sind Nutzer gemeint, die sich in Messenger-Diensten organisieren und gezielt im Netz nach potenziellen Opfern suchen. „Häufig sprechen sich diese Personen in Telegram-Gruppen ab, wen sie als Nächstes ins Visier nehmen wollen“, sagt Staatsanwältin Svenja Meininghaus.

Bevorzugte Zielobjekte seien Menschen, die sich auf Plattformen wie YouTube oder Tiktok präsentieren in der Hoffnung, damit berühmt zu werden, die sich aber nicht so professionell inszenieren können wie andere Influencer.

Ist eine Person ausfindig gemacht worden, über die man sich lustig machen kann, gehen die Trolle in deren Live-Stream, stänkern herum und versuchen, die Person live zu reizen und zu provozieren. Geht diese darauf ein, wird weitergemacht und weiter provoziert. Häufig feuerten sich die beteiligten Social-Media-Nutzer gegenseitig an, um das bösartige Spiel immer weiter eskalieren zu lassen.

Um ihr Opfer möglichst vielfältigen Schikanen aussetzen zu können, versuchten sie, persönliche Daten zu ermitteln – „Doxing“ (von englisch „dox“, Abkürzung für Dokumente) nennen sich solche Recherchen im Netzjargon. Haben sie etwa die Adresse herausgefunden, bestellen sie beispielsweise Dutzende von Pizzen zu einem Zeitpunkt, an dem das Opfer gerade im Livestream ist. Werden die Pizzen dann angeliefert, können sie live mitverfolgen, wie das Opfer reagiert, und höhnische Kommentare im Netz abgeben.

Eine weitere Steigerung stelle das sogenannte „Swatting“ dar, erläutert Meininghaus. Dabei wird per Notruf unter Vorspiegelung falscher Tatsachen ein angeblicher Notfall vorgetäuscht, was dann beispielsweise dazu führt, dass die Polizei nachts um drei Uhr die Wohnung des Hassmob-Opfers stürmt, weil dort angeblich gerade ein Verbrechen passiert.

In anderen Fällen wurden Drohbriefe und Drohmails unter dem Namen des Opfers verschickt, was ebenfalls dazu führte, dass diese ins Visier der Polizei gerieten und gegen sie ermittelt wurde.

Das Vorgehen der Cyber-Mobber sei nicht nur perfide, sondern habe teilweise auch sadistische Züge, sagt die Staatsanwältin. Einige von ihnen hätten das erklärte Ziel, ihr Opfer, mit dem sie im realen Leben eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, in den Suizid zu treiben.

Für schwächere Personen, die über keine geeigneten Abwehrstrategien verfügen (und genau solche sind es, die als „Jagdobjekt“ herausgepickt werden), könne das kollektive Mobbing gravierende Folgen nach sich ziehen. Je nach Persönlichkeitsstruktur verfielen manche Opfer in einen depressiven Zustand, andere werden gewaltbereit.

Obwohl die organisierten Hater erklärtermaßen Menschen in die Verzweiflung und im Extremfall bis in den Tod treiben möchten, ist ihnen strafrechtlich bislang nur schwer beizukommen.

Zwar gebe es eine Vielzahl von Straftatbeständen, erklärt der Leiter der Zentralstelle für Hasskriminalität, Oberstaatsanwalt Frank-Michael Laue.

Hierzu gehörten unter anderem Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, versuchte schwere Erpressung, Missbrauch von Notrufen, gefährdendes Verbreiten personenbezogener Daten, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten oder die gemeinschaftliche Nachstellung (Stalking).

Die Strafverfolger stehen bei dieser Form von Hasskriminalität jedoch vor dem rechtlichen Problem, dass die einzelnen Tatbeiträge für sich allein genommen lediglich als Bagatelldelikt einzustufen sind. Ihre zerstörerische Wucht entfalten sie erst durch das kollektive Vorgehen von teilweise tausenden von Nutzern, die nichts Besseres zu tun haben, als einzelnen Personen, die ihnen im Internet aufgefallen sind, systematisch das Leben zur Hölle zu machen.

„Wir betreten hier rechtliches Neuland“, sagt Spezialermittlerin Meininghaus. „Dieses Phänomen hat bislang noch keinen Eingang in das Strafgesetzbuch gefunden.“ (Heidi Niemann)

Mobber lauerten Youtuber „Drachenlord“ sogar zuhause auf

Eine bestimmte User-Szene macht sich einen Spaß daraus, das Netz nach vermeintlich seltsamen oder peinlichen Beiträgen zu durchforsten und anschließend deren Urheber massiv zu stalken und zu mobben.



Bekannt geworden ist dieses Phänomen vor allem durch einen Fall in Franken: Nachdem der Heavy-Metal-Fan Rainer W. angefangen hatte, sich unter dem Pseudonym „Drachenlord“ mit Tanzfilmen und teils kruden Aussagen auf Videoportalen zu präsentieren, wurde er unentwegt im Netz beleidigt, beschimpft und verspottet.



Aber nicht nur dort: Die „Hater“ (Englisch für „Hasser“) trugen ihre Hetzkampagne auch in die reale Welt hinein. Sie verfolgten, belästigten, schikanierten und provozierten ihn und stellten Filme von ihren aggressiven Nachstellungen ins Netz. Immer wieder kam es zu Polizeieinsätzen, weil die Hater in das 40-Einwohner-Dorf pilgerten, wo Rainer W. lebte und auch dort vor Angriffen und Sachbeschädigungen nicht zurückschreckten.



Angriffe



Im Sommer 2018 versammelte sich ein Mob von 800 Personen in der Nähe seines Hauses und warf Steine und Eier. Immer wieder wurde der Youtuber provoziert – bis er irgendwann zuschlug.



Mittlerweile ist Rainer W. aus dem Dorf weggezogen, sein Video-Kanal wurde von Youtube gesperrt.



Doch seine Hater verfolgen ihn weiter, dokumentieren, wo er in Deutschland wann auftaucht, machen Fotos von ihm und posten diese im Internet, wie der Bayrische Rundfunk in einem Beitrag im Mai dieses Jahres berichtete. Der „Drachenlord“ ist der aufsehenerregendste Fall von Cyber-Mobbing, aber längst nicht der einzige. Auch in Niedersachsen sind bereits Menschen Opfer von kollektiver Hasskampagnen geworden.



„Wir beobachten dieses Phänomen verstärkt seit etwa einem Jahr“, sagt die Göttinger Staatsanwältin Svenja Meininghaus. (pid)