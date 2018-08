Wo Heinz Erhardt und Dieter Borsche drehten

Vor 70 Jahren eröffnet: das Filmatelier in Göttingen, im heutigen Industriegebiet. So sahen die Produktionshallen der berühmten Göttinger Filmstudios in den 50er-Jahren aus. Das Gebäude steht heute auf dem Firmengelände von Sartorius. Foto: Stadtarchiv Göttingen/nh

Göttingen. Vor 70 Jahren wurde für gut ein Jahrzehnt zur Filmmetropole. Wir sprachen mit einem Kenner, der Göttingen wieder stärker in den Kamerafokus rücken möchte.

Sven Schreivogel ist Hörspiel-Produzent, leidenschaftlicher Cineast und Filmemacher. Er möchte die ehemalige Filmstadt Göttingen wieder ins Blickfeld rücken. Wir sprachen anlässlich des 70-jährigen Eröffnung am 21. August 1948 der Göttinger Filmateliers mit Schreivogel.

Herr Schreivogel: Göttingen war ab 1948 mehr als ein Jahrzehnt die Filmstadt Deutschlands, das erstaunt ...

Sven Schreivogel: Der Zufall spielte eine Hauptrolle. Zwei junge Studienfreunde, Hans Abich und Rolf Thiele, wollten nach Kriegsende abseits der Metropolen „Film gegen den Film“ machen. Abichs Tante Mieke gehörte ein Haus in der Wöhlerstraße; ab Herbst 1946 wurde es zum Firmensitz der neuen Filmaufbau Göttingen GmbH. Hätte Tante Mieke in Braunschweig gewohnt, wäre Braunschweig zur Filmstadt geworden.

Welche Rolle spielte der alte Flugplatz in Grone?

Schreivogel: Dort gab es einen Hangar, der zu Studios umgebaut wurde. Allerdings mussten Abich und Thiele das firmeneigene Atelier bald verkaufen, nachdem ihr erster Film gefloppt war. Die Hamburger Vereinsbank übernahm den modernen Studiokomplex, gründete die Filmatelier Göttingen GmbH und vermietete die Atelieranlagen an andere Firmen. Dadurch wurde Göttingen überhaupt erst zur richtigen Filmstadt.

In Erinnerung sind eher die Klamaukfilme. Warum?

Schreivogel: Natürlich verbindet das Publikum mit Göttingen am ehesten die Heinz-Erhardt-Klassiker. Erhardt ist nun mal der beliebteste Komiker Deutschlands, und wir sollten dankbar sein, dass seine bekanntesten Filme hier gedreht wurden. Nicht minder komisch sind aber auch die Curt-Goetz-Komödien, die ebenfalls mit grandiosem Sprachwitz funktionieren.

Sie passten in die Nachkriegszeit ...

Schreivogel: Ja. In den 1950er Jahren waren vor allem Filme angesagt, die eine heile Welt zeigten. Ursprünglicher Gedanke des Filmschaffens in Göttingen war aber ein ganz anderer: nämlich ein Gegenentwurf zu früheren UFA-Propagandafilmen. Diese Tradition – die „Göttinger Serie“ – führten nicht nur Abich und Thiele fort. Insbesondere Frank Wisbars Antikriegsfilm-Klassiker entsprachen dem Geist und zeigten das hochprofessionelle Wirken der Göttinger Ateliermitarbeiter. Für die Kulissen zu „Hunde, wollt Ihr ewig leben?“ erhielt Filmarchitekt Walter Haag 1959 den Bundesfilmpreis.

Was führte dazu, dass Göttingen, das „Hollywood an der Leine“, unterging?

Schreivogel: Ab Ende der 1950er Jahre kam es zu einer schweren Kinokrise in Deutschland. Das Fernsehen wurde zu einer stärkeren Konkurrenz. Das führte zu einer Bündelung des Filmschaffens in den Ballungszentren. Wiesbaden hatte dabei Glück, durch seine Nähe zu Frankfurt.

Fast wäre aber das ZDF in Göttingen gelandet und wäre nicht in Mainz stationiert..

Schreivogel: Zu Beginn der 1960er Jahre wollte das ZDF ursprünglich die Atelieranlagen am Elliehäuser Weg als Produktionsstätte übernehmen; die Nähe zur innerdeutschen Grenze hat das Vorhaben zum Scheitern gebracht. Nebenbei sei noch erwähnt, dass es in der Nachkriegszeit zwei Filmateliers in Niedersachsen gab – Göttingen und Bendestorf im Landkreis Harburg. Dort gelang es, sich für Fernsehproduktionen zu etablieren. Inzwischen sind die Hallen abgerissen. Allein ein Filmmuseum erinnert daran..

In Göttingen steht das Gebäude der Filmateliers noch..

Schreivogel:Richtig. Die Sartorius AG hat das Gelände samt Studios gekauft.

Wie war das Verhältnis der Stadt und Bürger zu ihrem Filmstandort Göttingen?

Schreivogel: Seitens der Universität gab es zunächst Bedenken gegen diese Form der Kunst, aber letztendlich erwies sich das Filmschaffen als wichtiger Wirtschaftsfaktor. Bedeutend waren neben der Ateliergesellschaft auch die Produktionsfirmen sowie die Verleihfirmen. Die Schauspieler des Deutschen Theaters, Schüler, Studenten und Pensionäre konnten sich als Komparsen eine Einnahmequelle erschließen. Und in Cafés und Restaurants tummelten sich alle namhaften Stars des deutschen Nachkriegsfilms.

Warum wissen viele Göttinger heute nicht mehr um diese Bedeutung?

Schreivogel: Schwer zu sagen. Gründe, an das spannende Kapitel der Stadtgeschichte zu erinnern, gibt es genug. Film-Persönlichkeiten werden mit dem Heinz-Erhardt-Platz am Weender Tor und der Abich-Thiele-Straße im Industriegebiet auch gewürdigt. Ich halte ein Filmmuseum wie in Bendestorf für angemessen. Vielleicht ist der 21. August als Gründungsjahrestag ein guter Anlass, wieder ernsthaft darüber nachzudenken.

Es wurden und werden hier weiter Filme gedreht. Was ist zu tun, damit Göttingen als Filmstadt in den Fokus rückt?

Schreivogel:Ich bin davon überzeugt, dass ein ernstzunehmender Neustart als Drehort und Produktionsstandort allein unter Einbeziehung des Mediums Fernsehen eine reale Chance mit nachhaltiger Wirkung hat. Aufgrund der Digitalisierung ist Filmproduktion inzwischen überall möglich; in vielen Großstädten gibt es eine lokale Filmszene. Göttingen als TV-Kulisse und bundesweit als Drehort bekannt zu machen, wäre ein erster wichtiger Schritt. Hier spielen uns aktuell die „Tatort“-Dreharbeiten in die Hände. Allerdings hat hinsichtlich einer Fernseh-Präsenz das 45 Kilometer entfernte Kassel – gerne und oft als „Hollywood an der Fulda“ bezeichnet, wobei es nie eine Filmstadt wie Göttingen im eigentlichen Sinn war – derzeit noch die Nase vorn.