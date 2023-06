Betreuungslücke schließt: Hilfe für ehemalige Pflegefamilien-Kinder in Göttingen

Von: Thomas Kopietz

Beratung für Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien: In Göttingen gibt es ein neues Angebot. © BFGOE/nh

Wie geht es für Jugendliche aus Pflegefamilien weiter, wenn sie alt genug sind? Zwei Einrichtungen in Göttingen schließen diese Betreuungslücke.

Göttingen – 2022 wuchsen laut statistischen Bundesamt 210.000 Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien oder in stationären Wohngruppen auf. Spätestens mit dem 21., häufig schon mit dem 18. Geburtstag, enden meist diese Jugendhilfemaßnahmen.

Was aber passiert dann? Wer steht den jungen Menschen beratend zur Seite? In Göttingen gibt es ein neues Projekt für diese jungen Menschen, die als „Careleaver“ bezeichnet werden, weil sie die Fürsorge verlassen.

Wenn Pflegekinder die Fürsorge verlassen: Neues Göttinger Projekt bietet Unterstützung an

„Careleaver“ – der Begriff bezieht sich auf Jugendliche und junge Erwachsene, die zeitweilig in einer Einrichtung der Jugendhilfe, einer Pflegefamilie oder einem SOS-Kinderdorf gelebt oder eine ambulante Maßnahme in Anspruch genommen haben. Nach dieser Zeit und Betreuung aber fehlt ihnen oft ein vertrauter Ansprechpartner in einer wichtigen Phase, dem Eintritt in ein selbstbestimmtes Leben.

Dieser Sprung ist manchmal nicht alleine zu schaffen. Um genau dabei zu unterstützen, haben sich die Beschäftigungsförderung Göttingen (BFGoe) und der Allgemeine Sozialdienst der Stadt (ASD) zusammengeschlossen und das Projekt „Back Up – Begleitung für Careleaver“ gestartet - und füllen eine Lücke.

Kira ist ein Beispiel dafür: Sie musste bereits als Kind ihre Herkunftsfamilie verlassen. Ihre Eltern waren nicht in der Lage, sie zu versorgen. Zunächst lebte sie in einem SOS-Kinderdorf, dann in verschiedenen Pflegefamilien. Kontakt zu ihren leiblichen Eltern hat sie seither nicht mehr. Als Kira 18 Jahre alt wurde, stand der Auszug aus der Pflegefamilie und der Einzug in die erste eigene Wohnung an.

Selbstbestimmtes Leben nach Fürsorge: Ehemalige Pflegekinder bekommen Unterstützung im Alltag

Doch auf ein selbstbestimmtes Leben fühlte sie sich nicht ausreichend vorbereitet. So wurde die Situation, gerade in finanzieller Hinsicht, schnell kritisch, Mahnungen und Behördenschreiben häuften sich. „Ich habe irgendwann einfach Angst bekommen, die Briefe zu öffnen. Häufig habe ich nicht einmal verstanden, was die von mir wollen. Im Gegensatz zu anderen in meinem Alter, habe ich keine Eltern, die ich anrufen und fragen kann“, schildert Kira.

„Back Up“ will unkomplizierte Hilfe bieten und mit den jungen Erwachsenen an der Bewältigung der Schwierigkeiten arbeiten. In Kiras Fall konnte das Team die Zwangsvollstreckung abwenden und unterstützt die junge Frau nun in Alltagsfragen.

Das Angebot ist für junge Erwachsene zwischen 18 und 26, die in der Stadt Göttingen wohnen, kostenfrei nutzbar und auf freiwilliger Basis. (Thomas Kopietz)

Infos: Tel. 0551/400-31 66 und -323; bfgoe.de.