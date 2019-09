Rekorde und viel Teamspaß beim Göttinger Great-Barrier-Run

Göttingen - Der Great Barrier Run ist zu einer Massenveranstaltung geworden: Mehr als 3200 gingen auf die Strecke und viele schauten zu.

Sie ziehen sich gegenseitig über Hindernisse, stützen sich beim Sprung in die Tiefe und tragen sich sogar notfalls gegenseitig über die Ziellinie: Der Great Barrier Run ist neben einer ordentlichen sportlichen Herausforderung auch eine Veranstaltung für das Teambuilding, die Gruppendynamik und Nächstenhilfe: So war es auch wieder am Samstag auf dem Gelände des Sportinstitutes der Universität Göttingen am Sprangerweg. Mehr als 3200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten mit – das ist ein neuer Rekord. 2015 bei der ersten Auflage waren es etwa 500 gewesen.

Diesmal gab es auch noch mehr Hindernisse zu überwinden, 23 Stück.

Beliebt sind vor allem Teams, die oft aus Betrieben und Schulen kommen. Sie wurden am Samstag von 10 bis 16 Uhr in Abständen auf die unterschiedlichen Distanzen geschickt, damit dort nicht zu viel los ist und Staus an den Hindernissen verhindert werden konnten, was gelang.

Auch für die vielen Zuschauer war gesorgt, es gab eine Food-Truck-Meile samt Biergarten. Der Besuch für Zuchauer kostete nichts, während die Preise für die Starter in diesem Jahr um zehn Prozent erhöht worden war. (tko)