Braunschweiger Hirnforscher hält Vortrag im Theodor-Heuss-Gymnasium in Göttingen  

Göttingen. Wie werden Infos zu Wissen? Über die effektiven Bedingungen des Lernens und des manchmal unangenehmen Vergessens spricht am Dienstag, der Hirnforscher Prof. Dr. Martin Korte ab 19 Uhr im Theodor-Heuss-Gymnasium.

Täglich strömen tausende Informationen auf uns, auf unser Gehirn ein. Korte, Neurobiologe an der TU Braunschweig, spricht im Rahmen der Reihe „Schule im digitalen Wandel“, Untertitel: Anmerkungen eines Hirnforschers. Dabei wird es auch um die Frage gehen, wie digitale Medien das Lernen und Speichern von Informationen beeinflussen.

Die für Schüler schon lange selbstverständliche Nutzung von Smartphone und Tablet ist längst Realität – in Schulen aber ist sie umstritten, erläutert Hauke Pöhlert, Lehrer am THG, und Initiator der Reihe, einen Grund dafür, sich mit dem Thema in der Schule und Vorträgen zu beschäftigen.

Denn Pöhlert sagt auch: „Der Unterricht wandelt sich, es enstehen didaktische Konzepte.“ So auch an seiner Schule in Form des ML-Projektes, in dem es um Multimediales Lernen geht, wo Chancen und Grenzen der Technik ausgelotet werden sollen.

Referent Martin Korte ist ein medial bekannter Hirnforscher, der die zellulären Grundlagen von Lernen und Gedächtnis, wie die Vorgänge des Vergessens auslotet. Seine Erfahrungen hat er in mehreren auch popolärwissenschaftlichen Büchern veröffentlicht, so in „Jung im Kopf: Erstaunliche Einsichten der Gehirnforschung in das Älterwerden“.

Vortrag: Schule im digitalen Wandel – Anmerkungen eines Hirnforschers mit Prof. Martin Korte, Aula Theodor-Heuss-Gymnasium, Dienstag, 4. September, 19 Uhr.