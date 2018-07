Hitze legte Flugverkehr in Hannover lahm

Langenhagen. Die Hitze hat am Dienstag den Flugverkehr auf dem Airport Hannover bis Mittwochmorgen verhindert. Die nördliche Start- und Landebahn wurde nachts repariert.

Der Airport war bis Mittwochmorgen gesperrt. 41 Abflüge und 44 Landungen waren betroffen. Passagiere reagierten gelassen bis verärgert.

Problem: Flieger konnten auch nicht ersatzweise auf der Südbahn starten oder landen, weil diese wegen Sanierungsarbeiten gesperrt war, so ein Flughafensprecher.

Die Strecke der Nord-Landebahn wurde in der Nacht repariert, um sechs Uhr am Mittwochmorgen landete der erste Flieger. Die Check-in-Schalter hatte ab drei Uhr geöffnet. Von den Tausenden gestrandeten Passagieren konnten die Fluggäste mit dem Ziel Amsterdam als erste aufatmen: Um 6.31 Uhr hob ihre Maschine ab. Am Dienstagabend hatte zunächst Rätselraten – auch beim Bordpersona – geherrscht: Ein Pilot fragte sich im Terminal B, ob die Maschine, die er am Mittwochmorgen aus Langenhagen starten sollte, tatsächlich abheben kann. „Der Ankunftsflug wurde schon mal nach Paderborn umgeleitet“, sagte er zu seiner Begleiterin.

Ein Gefühl der Unsicherheit spürten auch Reisende. Nichtsahnend und zuversichtlich kamen sie, um zu ihrem Urlaubsziel in der Türkei, Ägypten, Spanien oder Griechenland zu starten. Daraus wurde nichts. Sie interessierte vor allem, wann sie die nächste Maschine zu ihrem Urlaubsziel nehmen können. Die Airline habe ihm gesagt, dass es für Mittwoch keinen Flug mehr in die Türkei gebe, erzählte Michael Scheller. Das sei frühestens am Donnerstag möglich. Trotz Urlaubsfrust hat er Verständnis für die Entscheidung „Es ist vernünftig, wenn die Landebahn kaputt ist, so zu reagieren.“

Die Flughafenleitung hatte am Dienstagabend über die Internetseite versucht, Anreisende zurückzuleiten: „Bitte reisen Sie derzeit nicht zum Flughafen an“, hieß es. Die bereits gestrandeten Fluggäste sollten zurück nach Hause fahren, riet die Lautsprecheransage im Airport. In der Nacht stellten die Johanniter 200 Feldbetten auf. Dazu gab es auch Decken, Getränke und Snacks. Viele Fluggäste nahmen es deshalb gelassen. Nicht so, Airport-Chef Raoul Hille: „Das war ein großes Ärgernis, ganz großer Mist.“ (mit dpa)