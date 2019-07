Hitzewelle: Landkreis Göttingen beschränkt Gewässernutzung

Der Seeburger See im Landkreis Göttingen.

Der Landkreis Göttingen untersagt zum Schutz der Gewässer und der Gewässerökologie bis auf Weiteres die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern mit Pumpen.

Wie eine Sprecherin des Landkreises am Freitag mitteilte, führten die hiesiegen Gewässer nach der langanhaltenden Trockenheit im letzten Jahr und den geringen Niederschlagsmengen der letzten Monate extrem wenig Wasser. „Aufgrund der derzeitigen Wetterprognosen ist davon auszugehen, dass es in absehbarer Zeit nicht zu einer Entschärfung der Situation kommt und von einem weiteren Absinken der Pegelstände ausgegangen werden muss“, hieß es in der Mitteilung.

Grundsätzlich benötige es eine wasserrechtlichen Erlaubnis, um Wasser mit Pumpen aus öffentlichen Gewässern zu entnehmen. Mit Handgefäßen sei dies grundsätzlich erlaubt, allerdings auch nur, wenn ausreichend Wasser verfügbar ist und keine Veränderungen am Gewässer (etwa durch Aufstauung oder Abgrabung) vorgenommen werden, so der Landkreis.

Auch die Wasserentnahmen, für die bereits eine wasserrechtliche Erlaubnis erteilt wurde, sind demnach eingeschränkt. Es darf nur so viel Wasser entnommen werden, dass ein „ökologischer Mindestwasserabfluss im Fließgewässer verbleibt“.

Der Landkreis weist darauf hin, dass eine „Entnahme bei Niedrigwasser bei entsprechender Anordnung der unteren Wasserbehörde“ eine unerlaubte Gewässernutzung darstellt und als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld geahndet wird.