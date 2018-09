Traumberuf Showstar: HNA verlost Workshopplatz in Göttingen

Göttingen. Tanz, Gesang und Schauspiel – Auf der Suche nach neuen Talenten kommen Dozenten der Stage School Hamburg vom Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Oktober, mit einem Workshop nach Göttingen. Die HNA schenkt einem Bewerber die Teilnahme an dem Lehrgang im Wert von 285 Euro.

Der Workshop kann bei entsprechender Qualifikation die Aufnahmeprüfung für die dreijährige Profiausbildung an der Stage School in Hamburg ersetzen.Die renommierte Show-Schule bildet bereits seit fast 30 Jahren junge Nachwuchstalente für das Showgeschäft aus.

Die Teilnehmer erwartet in den Räumen der Hip Hop Dance Academy, an der Groner Landstraße 21, ein intensives Training in allen drei Bereichen. Zu Beginn des Wochenendes verschaffen sich die Dozenten einen Überblick über den Kenntnisstand der Nachwuchstalente.

Das Programm des dreitägigen Intensivworkshops ist auf die jeweiligen Teilnehmer abgestimmt. Neben Liedinterpretation wird Vorbildung zusätzlich Einzelunterricht in Gesang angeboten. Der Gesangsunterricht „vermittelt einen intensiven Einblick in die grundsätzlichen Stimm- und Ausdruckstechniken“ und die Umsetzung dieser bei Ensemble- und Solo-Nummern, heißt es in einer Ankündigung der Stage School.

Beim Tanzunterricht werden Dynamik, Ausdruck und Technik durch moderne Choreografien erarbeitet. Im Schauspielunterricht stehen Atemtechnik, Improvisation und Sprechtechnik im Zentrum. Es sollen Szenen aus Theaterstücken, Filmen und Musicals erarbeitet werden. Zum Abschluss des Workshops präsentieren die Teilnehmer das Erlernte vor ihren Eltern, Freunden und Bekannten.

Wer Lust auf diese einmalige Erfahrung hat und sie als Gelegenheit für den Einstieg in die Ausbildung an der Stage School in Hamburg nutzen möchte, bewirbt sich per E-Mail an goettingen@hna.de mit dem Betreff: „Stage School“. Neben einer kurzen Begründung, warum gerade er oder sie den Workshopplatz gewinnen möchte, sollten Alter, Anschrift, Telefonnummer und ein Foto beigefügt werden. Zusätzlich kann ein Link zu einem Video oder einem Post auf Instagram mit dem Hashtag #hnaxstageschool, der das jeweilige Talent zeigt, angehängt werden.

Voraussetzungen sind das Alter zwischen 16 und 26 Jahren und die Vorbildung in mindestens einer Disziplin. Einsendeschluss ist Montag, 24. September.

Eine reguläre Anmeldung ist bis 10 Tage vor Beginn des Workshops, also bis Dienstag, 25. September, möglich. Weitere Infos und die reguläre Anmeldung gibt es im Internet unter www.stageschool.de.