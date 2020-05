Hochschulsport in Göttingen läuft jetzt wieder an

Auf den Außenanlagen

+ Idylle in der oberen Nordstadt: Das Sportgelände der Universität Göttingen am Sprangerweg mit Stadion, Freiflächen, Spielfeldern, Kletterzentrum und Fitnesszentrum bietet Tausenden Sportlern eine Heimstätte Thomas Kopietz

Es kommt wieder Bewegung in den Hochschulsport der Universität Göttingen. Seit Montag, 11. Mai, bietet der Hochschulsport auf den Außenanlagen am Sprangerweg ein Sportprogramm mit besonderen Anpassungen an.