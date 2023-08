Höhenbegrenzung am Wendebachstausee beschädigt: Fahrer flüchtet

Von: Bernd Schlegel

Ein Fahrer hat eine hölzerne Höhenbegrenzung an einem See südlich von Göttingen beschädigt. Er fährt davon, ohne sich um den Schaden kümmern.

Friedland – Ein bislang unbekannter Fahrer hat die Höhenbegrenzung auf der Zufahrt zum Parkplatz am Wendebachstausee in der Gemeinde Friedland im Landkreis Göttingen beschädigt.

Anschließend verließ der Fahrer nach Polizeiangaben das Gelände, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Schaden beläuft sich auf 500 Euro

Der Schaden an der hölzernen Höhengrenzung wird von der Polizei auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Vorfall ereignete sich bereits von Montag bis Freitag in vergangener Woche. Die Polizei in Friedland geht inzwischen davon aus, dass die Höhenbegrenzung beim Durchfahren mit einem größeren Fahrzeug beschädigt wurde.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise dazu geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0 55 04/94 98 20 bei der Polizei in Friedland zu melden. bsc