Hörforscher Tobias Moser: Geballte Arbeit für die Menschen

Göttingen. Nur ein Cluster der Uni Göttingen kam im bundesweiten Exzellenzwettbewerb durch: Erfolgreich ist ein Forschungsverbundprojekt, an dessen Ende bahnbrechende Erkenntnisse für die Medizinforschung im Neuro-, Herz- und Hörforschungsbereich stehen sollen – vielleicht sogar Therapien.

Mit skalenübergreifenden Bildgebungsverfahren will das Cluster, dessen Sprecher Tobias Moser, Claudia Steinem und Patrick Cramer sind, die Funktion von Herz und Nervenzellen von ihren kleinsten molekularen Maschinen bis hin zum Organ untersuchen.

Riesenerfolg mit Konkurrenzkampf

Die Forscher konnten sich zunächst nicht so richtig laut über den Erfolg ihres Clusters freuen, zu sehr bestimmte der negative Ausgang für die Uni die Stimmung in der Stadt. Dabei ist es für Moser „ein Riesenerfolg im harten Konkurrenzkampf um die Finanzierung von Forschungsclustern“, diesen nach Göttingen geholt zu haben. „Man muss sehen, dass dieses Cluster große Möglichkeiten für den Standort bietet. „Diesen wollen wir nutzen und es gemeinsam angehen.“

Starker Verbund am Göttingen-Campus

Apropos Standort: Die Uni-Stadt mit seinem Göttingen-Campus bietet starke Bedingungen – vor allem im Verbund. Spitzenforscher aus zig Einrichtungen, ob aus der Uni oder jenseits dieser, sind an dem Cluster beteiligt, das ganz nah dran ist am Menschen und von 2019 bis 2026 mit 56 Millionen Euro gefördert wird. Es verknüpft die Naturwissenschaften mit der Medizin, die Neurowissenschaften mit der Herzforschung.

„Es klingt erstaunlich, aber Herz- und Nervenzellen sowie ihre molekularen Maschinen weisen Gemeinsamkeiten auf“, sagt Moser. Deshalb kooperiert sein Team auch mit dem Herzforscher Stephan Lehnart aus der Uni-Klinik.

„Wir wollen die Vorgänge und Einheiten, die die Zellen und Prozesse steuern, wirklich verstehen.“ Nächster Schritt wird dann sein, diese Erkenntnisse in die Beurteilung krankheitserzeugender Prozesse einfließen zu lassen – und am Ende Krankheiten zu heilen und zu verhindern.

Modernste Bildgebungsverfahren

Dabei helfen modernste Bildgebungsverfahren, die in Göttingen sowohl vom Team um Nobelpreisträger Stefan Hell (hochauflösende Licht-Mikroskopie mit Blick in lebenden Zellen) vom MPI für biophysikalische Chemie als auch in der Uni-Physik (leistungsfähigere Elektronenmikroskopie) entwickelt wurden.

Viele profitieren von der Forschung

Wichtiger Nebeneffekt: Alle Beteiligten profitieren voneinander, wie Moser sagt: „Wenn ein Physiker sieht, dass seine Methoden und Techniken am Ende zum Besiegen einer Krankheit beitragen, dann ist das toll.“

Darum geht es bei der Hörforschung von Prof. Moser:

Das Projekt wird auch neue Top-Wissenschaftler nach Göttingen bringen und Nachwuchstalente im „Crossover-Forschen“ fördern: In dem, nach der Physikerin Hertha Sponer benannten, College finden Forscher tolle Bedingungen vor. Sie können in den Instituten Ideen nachgehen, sich austauschen, informieren, Gruppen bilden und Geld für Arbeiten bekommen.

Nächste Exzellenz

Für den netzwerkenden Forscher Moser, der sich auch als Talentförderer sieht, sind das „ganz erfreuliche“ Bedingungen. Für die Exzellenzbewerbung, bei der nur Cluster von vier Final-Anträgen durchkam, sieht Moser aber weiter gute Chancen, ähnliche Verbundprojekte durchzubringen. „Nach der Exzellenz ist vor der Exzellenz“, sagt er und füg ant: „Eigentlich hätte Göttingen in den Bereichen Natur- und Lebenswissenschaften mehr Cluster als einen aufbieten können.“

Vielleicht wäre dann auch ein zweites Cluster erfolgreich gewesen.

Exzellenz-Cluster: Beteiligte Institute

Beteiligte am Exzellenz-Cluster „Biomedizinische Forschung mit hochauflösende Bildgebungsverfahren“ sind die Uni-Medizin Göttingen (UMG), die Universität Göttingen mit ihren Fakultäten für Chemie, Physik, Mathematik und Biologie sowie das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Fischung, das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen sowie die Max-Planck-Institute (MPI) für biophysikalische Medizin, das MPI für Experimentelle Medizin und das MPI für Dynamik und Selbstorganisation – alle vom am Forschungsstandort Göttingen Campus.

Interview mit Prof. Tobias Moser: „Die Bodenhaftung nicht verlieren“

Tobias Moser forscht an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und drei weiteren Instituten – er hat sich dem Hören, dabei der Forschung und Therapie verschrieben. Wir sprachen mit dem Göttinger über seine Arbeit und die Balance zwischen Alltags-und Arbeitsleben.

Was reizt Sie besonders bei der Arbeit in der Hörforschung?

Tobias Moser: Das Hören fasziniert mich als Mensch und als Wissenschaftler. Ich liebe Musik und möchte besser verstehen, wie unser Hörsystem die biologischen Spitzenleistungen erbringt, die uns etwa erlauben eine Schallquelle zu orten. Hier geht es um zeitliche Präzision der Signalübertragung im Bereich von unter einer Tausendstel Sekunde. Zugleich ist die häufige Schwerhörigkeit ein großes Problem für die Betroffenen.

Wie erklären Sie Kindern das, was sie beruflich tun?

Moser: Die Faszination über das Forschen am Hören und die Bedeutung, Schwerhörigen zu helfen, sind ohne Detailwissen gut zu vermitteln. Es macht Spaß mit Kindern über das Hören mit Licht zu sprechen und zu erklären, dass neben viel Forschung die Entwicklung eines Produktes in den Fokus kommt.

Wie stellten Sie sich während des Medizinstudiums Ihre künftige Arbeit vor?

Moser: Mir wurde ziemlich schnell klar, dass die biomedizinische Forschung meine Berufung ist. Zur Hals-Nasen-Ohrenheilkunde bin ich über die Forschung an Haarsinneszellen und Hören gekommen, während des Studiums konnte ich mir nicht vorstellen HNO Arzt zu werden.

Welche Fortschritte wird die Medizinforschung machen?

Moser: Verbesserungen für den Menschen entstehen ja inzwischen quasi täglich. Die Zeitskalen unterscheiden sich von Fall zu Fall: Aufwendige Neuerungen, wie unser optisches Cochlea Implantat, brauchen vermutlich eher ein Jahrzehnt bis zur ersten Anwendung. Da ist also Geduld gefragt bei den betroffenen schwerhörigen Menschen – und bei uns Wissenschaftlern, das ist nicht immer leicht.

Sie sind ein Forschungsmanager: Arzt, Wissenschaftler, Chef, Personalverantwortlicher, Lehrender, Referent, Bindeglied zwischen Instituten und nun Leiter eines Exzellenzclusters – wie geht das?

Moser: Ich delegiere natürlich mehr und mehr. Wir haben, auch durch die gute finanzielle Ausstattung, hervorragende Mediziner und Wissenschaftler gewonnen, so über eine Heisenberg-Professur an der UMG-HNO-Klinik mit Dr. Nicola Strenzke und dem Klinik-Direktor Prof. Dirk Beutner. Dazu kommen exzellente Forscher, auch in Partner-Instituten. Ich konzentriere mich mehr auf das Zusammenhalten der Fäden, will auch die Bodenhaftung nicht verlieren, den Kontakt eng halten. So arbeite ich mit den Doktoranden und Postdocs zusammen. Auch in der HNO-Klinik der UMG bin ich noch.

Haben Sie einen Leitsatz für Ihr Leben?

Moser: Mein Motto: den Dingen offen, kreativ und intensiv auf den Grund gehen – das gilt beruflich und privat. Mir ist dabei wichtig, die Erdung zu behalten, im Team zu arbeiten und insgesamt im Gleichgewicht zu sein. Familie, Freunde, Kollegen und ein Ausgleich in der Freizeit sind sehr wichtig.

Wie würden Sie sich knapp charakterisieren?

Moser: Ich brenne für die Wissenschaft und freue mich, wenn ich Kollegen, Studenten und auch Laien mit meiner Begeisterung anstecken kann. Es ist mir sehr wichtig, meinen Mitmenschen zugewandt und aufmerksam zu begegnen. Wichtig sind für mich Kreativität, Leistungsbereitschaft, und Verantwortungsbewusstsein.