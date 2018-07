Holzträger für die Sporthalle: Behinderungen in Groß Schneen

Groß Schneen. Für den Neubau der Sporthalle in Groß Schneen werden am Dienstag, 31. Juli, die Holzträger für die Dachkonstruktion angeliefert.

An diesem Tag werden deshalb in den Bereichen „Bönneker Straße“ und „Am Kirschgarten“ bis 18 Uhr beidseitig Halteverbotszonen eingerichtet, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Die Anlieferung erfolgt mit Schwertransportern in der Nacht zum Dienstag bis 6 Uhr morgens.

Deshalb muss in der Ortschaft mit Lärm und Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Der Landkreis Göttingen bittet die Betroffenen um Verständnis für die Einschränkungen.