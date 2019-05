Hospiz an der Lutter bietet Führung über den Göttinger Stadtfriedhof an

Stadtführerin erzählt aus dem Leben berühmter Personen

+ © EKW/nh Blick auf den Göttinger Stadtfriedhof, wo am 6. Juni eine besondere Führung auf die Teilnehmer wartet. © EKW/nh

Ein ganz besonderes Hospizforum erwartet die Teilnehmer am Donnerstag, 6. Juni. Das Hospiz an der Lutter bietet um 17 Uhr eine Führung über den Göttinger Stadtfriedhof an.