House of Hope: Hilfsprojekt lädt zum Bewohner-Sommerfest ein

Von: Bernd Schlegel

Sommerliche Aktion: Im Innenhof der Appartementkomplexes wurde gefeiert. © privat/nh

In zwei Göttinger Brennpunkt-Wohnanlagen ist das Projekt „House of Hope“ aktiv. Jetzt gab es ein Fest für die Bewohner an der Groner Landstraße.

Göttingen - Mit dem Projekt, dem KidsClub, ist das Projekt „House of Hope“ seit 2017 an jedem Samstag in einem Appartementkomplex der Groner Landstraße in Göttingen vor Ort.

Im KidsClub bietet das Göttinger Projekt einen sicheren Rahmen, bei dem Spiel, Spaß und kreative Workshops im Mittelpunkt stehen. Ein weiterer Einsatzort ist des Projekts ist ein Wohnkomplex am Hagenweg.

Ziel: Mut und Perspektive geben

Das Projekt will den Mädchen und Jungen „Mut und Perspektive für ihr Leben geben“ und sie beim „Erreichen ihrer Träume“ praktisch unterstützen.

Unterstützung gibt es auch durch Nachhilfe-Angebote sowie beispielsweise bei der Suche nach einem Praktikumsplatz und bei der Jobsuche.

Zweites Fest für die Bewohner

Natürlich wird auch gefeiert: Beim zweiten Bewohner-Fest im Innenhof der Groner Landstraße gab mit Kinderschminken, Grillen, Hüpfburg und Spielangebote für alle Altersgruppen.

Das Fest war aus Sicht von „House of Hope“ eine gute Möglichkeit, weiter Vertrauen zu den Bewohnern aufbauen und bestehende Hilfs- und Beratungsangebote in den Brennpunkt zu bringen, um die Lage der Menschen vor Ort zu verbessern und um ihnen zu helfen, sich in die Gesellschaft zu integrieren.

Erfolgreiche Kooperation mit der Hausverwaltung

Bei dem Fest handelte es sich um eine erfolgreiche Kooperation mit der Hausverwaltung vor Ort, der Coeles GmbH. „Das Fest war wie unser erstes Fest ein großer Erfolg und kam bei den Bewohnern mit viel Dankbarkeit und Freude an“, heißt es von „House of Hope“. Diesmal gab es auch einen Infostand in Kooperation mit der Stadt Göttingen. Dabei wurden Hilfsangebote der Stadt vorgestellt. (Bernd Schlegel)