HSG Göttingen mit Cleverness

Am Ende setzte sich im Stadtderby zum Saisonauftakt der Handball-Oberliga der Frauen die Cleverness und Routine der HSG Göttingen gegen den Neuling in der Handball-Oberliga, den MTV Geismar durch.

Göttingen. Die HSG gewann mit 29:24 (15:12) und zeigte dem Aufsteiger erst einmal seine Grenzen auf.

Schleppend begann diese Partie vor rund 140 Zuschauern. Nach sieben Minuten führten die Gastgeberinnen mit 2:0, und Geismar kam erst nach diesen sieben Minuten zum ersten Treffer zum 1:2. Bis zur 17. Minute konnten die Geismaranerinnen das Spiel beim Stande von 8:9 offen gestalten. „In der Phase hatten wir unseren ersten Hänger“, meinte HSG-Trainer Uwe Viebrans, dessen Team aber mit einem 15:12 in die Halbzeitpause ging.

Beide Trainer zufrieden

Nach dem Wechsel versuchte es der Aufsteiger, doch noch zu verkürzen, kam auch zeitweise bis auf drei Treffer heran, so beim 13:16 oder 16:19. „Aber immer, wenn wir dran waren, hat die HSG die richtige Antwort gehabt“, meinte MTV-Trainer Lennart Versemann. Mitte der zweiten Halbzeit sorgte dann aber die HSG für die Vorentscheidung, zog von 19:16 auf 23:16 davon. „Ich denke, dass heute unsere Cleverness das Spiel entschieden hat, auch wenn wir in der zweiten Halbzeit noch einmal einen kleinen Hänger im Spiel hatten“, war Viebrans mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, dessen Spielerinnen vor allem über die Außenpositionen häufig zum Erfolg kamen. Zwar war Janina Schmieding mit acht Toren erfolgreichste HSG-Werferin, wollte aber öfter mit dem Kopf durch die Wand.

Mit der Leistung seines Teams war auch Versemann zufrieden, sah aber noch die Defizite in der Offensive, in der sein Team häufig noch zu hektisch agierte und das Überzahlspiel nicht clever genug ausspielte. „Wir müssen einfach noch Erfahrung sammeln. Vom Kampfeswillen meiner Spielerinnen war ich aber sehr angetan. Am Anfang hat man aber unsere Nervosität gespürt, wir hatten zittrige Hände“, meinte der MTV-Coach.

HSG: Bühn - Tischer 5/4, Wehnert 1, J. Schmieding 8/2, Jansen 2, Lieseberg, Starke, Bause 4, Rösler 7, Albecht 2, Meroth.

MTV: Merz, Linze - Jukeit 4, Neuffer 1, Stielow 1, Homfeldt 3, Habermann, Hartig 3/2, Arthaus 4, Schilling 2, Stiens, Diek5/1.