Hummeln werden durch zu viel Mais kleiner 

Wachstum und Sammelverhalten erforscht

+ © Annika Hass/nh Hummeln brauchen Vielfalt: Göttinger Forscher haben festgestellt, dass Landschaften voller Mais Hummelvölker schädigen. © Annika Hass/nh

Göttingen. Wenn eine Hummel in Maisfelder fliegt und Pollen sammelt, wächst sie meist weniger als Artgenossen, die in „bunten“ Landschaften unterwegs sind. Das haben Göttinger Agrarökologinnen und Agrarökologen bei Feldversuchen in der Umgebung Göttingens herausgefunden.