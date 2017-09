Hunderte bei Demo gegen Rentenpolitik in Göttingen

Göttingen. Mehrere hundert Menschen demonstrierten am Samstag in Göttingen gegen die Rentenpolitik der Bundesregierung.

Aufgerufen zu der Domonstration, die unter dem Motto „Mehr Rente – mehr Zukunft“ stand, hatten der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die IG Metall in Süd-Niedersachsen-Harz. „Wir sehen die aktuelle Rentenentwicklung auf Talfahrt“, betonte Hans Jürgen Urban vom IG Metall-Vorstand in Frankfurt. Altersarmut sei kein Zukunftsgespenst, sondern für viele Menschen im Rentenalter schon jetzt schmerzliche Wirklichkeit, wenn sie in Teilzeit und unter schlechter Entlohnung gearbeitet hätten.

„Das betraft ganz besonders Frauen und Solo-Selbstständige“, ergänzte DGB-Regionsgeschäftsführer Lothar Hanisch. „Wir Gewerkschaften sagen: Die Rente muss für ein Leben in Würde reichen.“

Wer ein langes Arbeitsleben hinter sich habe, dürfe im Alter nicht arm und auf staatliche Hilfe angewiesen sein. „Wir müssen heute die Weichen stellen, damit das Problem nicht größer wird – sowohl am Arbeitsmarkt als auch durch sozialen Ausgleich in der Rente“, so Hanisch weiter. Man mache Druck auf die Politik, damit in Zukunft nicht noch mehr Menschen in die Grundsicherung abrutschen.

Die IG Metall kritisierte das Renteneintrittsalter mit 67 Jahren. „Viele Gewerkschaftsmitglieder sehen in der steigenden Altersgrenze nichts anderes als Rentenkürzungen“, sagte Manfred Zaffke von der IG Metall in Süd-Niedersachen-Harz. In der öffentlichen Debatte werde die Rentenfrage oft als „Krieg der Generationen“ inszeniert. „Doch von einer Stärkung der gesetzlichen Renten profitieren wir alle gleichermaßen“, so Zaffke.

Ziel sei es, gerade den jüngeren Beschäftigten ein solidarisches, zukunftsfestes Rentensystem zu sichern.