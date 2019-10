Hunderte protestieren in Göttingen gegen rechten Terror und Antisemitismus

Hunderte Menschen haben am späten Sonntagnachmittag mit einer Mahnwache vor dem Alten Rathaus in Göttingen gegen rechten Terror und Antisemitismus protestiert.

Die Mahnwache, zu der auch zahlreiche politische Gruppen erschienen, war eine Reaktion auf das Attentat vor der Synagoge in Halle an der Saale vergangene Woche. Bei einer Aktion malten Teilnehmer einen Kreidestrich für jedes Todesopfer von rechtsgerichteten Taten in der jüngeren Vergangenheit auf.

Neben den vielen rechtsradikalen und antisemitischen Anschlägen in allen Teilen der Welt ist in Deutschland nach den Halle-Morden auch eine öffentliche Diskussion über das Verhalten der Behörden entbrannt. Auch auf dieses mögliche Fehlverhalten („Auf dem rechten Auge blind“) machten die Demonstrierenden mit ihrer Mahnwache am Göttinger Gänseliesel aufmerksam.