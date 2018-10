Ideenbeweger: Preise für regionale Gründer aus Südniedersachsen

© Per Schröter

Göttingen. Mühlenfeld, YourCar und Gö2Go heißen die Sieger des ersten Crowdfunding-Wettbewerbs für Startup-Unternehmen aus Südniedersachsen. Am Mittwoch wurden die Gewinner des „Gründerideenbewegers“ vom Zentrum für Entrepreneurship (ZE) der Privaten Hochschule (PFH) Göttingen ausgezeichnet.

Genau einen Monat hatte das ZE mit sieben weiteren Teams auf der Plattform „Ideenbeweger“ um Unterstützer für ihre Projektideen geworben. „Und es hat sich gezeigt, dass Südniedersachsen Crowdfunding kann“, freute sich ZE-Leiter Prof. Bernhard H. Vollmar.

Die teilnehmenden Startups hätten in dem regionalen Wettbewerb 450 Menschen dazu motivieren können, sich mit kleinen Beträgen an der Finanzierung ihrer innovativen Ideen zu beteiligen. Mehr als 16 000 Euro seien auf diese Weise zusammen gekommen.

Gläser für die Dips

Mit dem Geld werden alle Startups, die ihr zuvor festgelegtes Finanzierungsziel erreicht haben, nun ihre geplanten Projekte verwirklichen. Die Unterstützer erhalten im Gegenzug kleine „Dankeschöns“ in Form von Produkten, Gutscheinen oder etwa einem Abendessen in der Gründerwerkstatt.

Mit 12 440 Euro den mit Abstand höchsten Betrag warb das Startup „Mühlenfeld“ aus Holzminden mit seinen „Zwiebeleien“ ein, die zugleich Dip und Brotaufstrich sein können und die bereits am Markt sind. Mit den Crowdfunding-Mitteln und der von der PFH ausgelobten Siegerprämie von 1500 Euro möchte die Gründerin Mareille Willmann moderne Gläser für ihre Produkte entwerfen lassen und so der Marke ein neues Gesicht geben.

Carsharing und App

Platz zwei und 1000 Euro Preisgeld gingen an das Göttinger Carsharing-Unternehmen „YourCar“, das es sich zum Ziel gesetzt hatte, eine neue Carsharing-Station im Göttinger Ostviertel einzurichten und dafür 2240 Euro eingeworben hatte.

500 Euro gingen an das drittplatzierte Studierendenteam „Gö2Go“, das mit einer neuen Smartphone-App ihre Nutzer auf die Angebote von kleinen Seitenstraßen-Einzelhändlern in der Göttinger Innenstadt aufmerksam macht. Mit der Prämie und dem Geld der Unterstützer (immerhin 2186 Euro) möchte die Gruppe technische Optimierungen an der App vornehmen und mit der Vermarktung starten.

Regional stark

„Unter den Gründern der Region war das Interesse von Beginn an groß“, betonte Dennis Brüntje, der den Teilnehmern vor und während des Wettbewerbs beratend zur Seite stand. 17 Teams hätten sich für die Teilnahme beworben, zehn davon habe man starten lassen können. „Das weist auf eine starke regionale Start-up-Szene hin“, erklärte Brüntje.

Noch wichtiger sei aber, dass auch die Bürger Südniedersachsens als Projektunterstützer den ersten Crowdfunding-Wettbewerb so gut angenommen haben.

Experimente erwünscht

Den Teams, die ihre Finanzierungsziele nicht erreichen konnten, rieten die Experten, es mit veränderter Strategie erneut zu versuchen. Auch außerhalb des Wettbewerbs steht die Crowdfunding-Plattform www.ideenbeweger.org jederzeit für Gründer und anderen Projektinitiatoren aus Südniedersachsen offen.

„Experimentieren ist ausdrücklich erlaubt und erwünscht“, sagte Brüntje. Darüber hinaus ist für das Frühjahr 2019 bereits ein neuer Wettbewerb geplant. Unter dem Titel „Kulturideenbeweger“ sind dann Akteure der Kreativ- und Kulturwirtschaft gefragt, die ihre Projekte finanzieren möchten.