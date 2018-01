Iduna-Zentrum in Göttingen: Brennender Unrat sorgte für Feuerwehreinsatz

Göttingen. Brenndender Unrat vor einem Müllschlucker sorgte am Freitag gegen 9 Uhr für einen Einsatz der Feuerwehr im Göttinger Iduna-Zentrum am Maschmühlenweg.

Die Berufsfeuerwehr, die das Feuer schnell unter Kontrolle hatte, rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen an und brachte auch eine Drehleiter in Stellung. Schon nach etwa 30 Minuten war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand. Die Fassade des Hochhauses wurde beschädigt. Wie der Müll in Brand geriet, ist unklar.

Erst am Freitag, 5. Januar, hatte brennender Unrat in einem Appartement-Haus an der Groner Landstraße für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Dabei waren sieben Personen zum Teil schwer verletzt worden – wir berichteten.