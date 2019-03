Gegen Stromtrasse Suedlink formiert sich Widerstand in Göttingen

Göttingen/Eschwege – In der Uni-Stadt wächst der Widerstand gegen die geplante Stromtrasse Suedlink, die westlich an Göttingen vorbeiführen soll. Nun gibt es eine Kooperation mit dem Werra-Meißner-Kreis.

Das berichtete Stadtbaurat Thomas Dienberg während der Bauausschusssitzung. So soll in Zusammenarbeit mit dem hessischen Nachbarlandkreis ein Gutachten erstellt werden. Darin sollen Argumente, die gegen den von Tennet vorgeschlagenen Trassenverlauf sprechen, konkret benannt werden. Der Vorschlag des Netzbetreibers Tennet an die Bundesnetzagentur sieht vor, die Stromtrasse zwischen den Ortschaften Knutbühren und Hetjershausen hindurch zu führen.

Aus Sicht des Stadtbaurats hat Göttingen allerdings gute Argumente gegen Suedlink: So sei die Stadt ohnehin durch die Höchstspannungstrasse Wahle-Mecklar belastet, die ebenfalls im Westen der Uni-Stadt verlaufen soll. Außerdem kritisiert Dienberg, dass beim Suedlink-Projekt viele Kriterien eine Rolle spielen: Aber das Thema „Nähe zur Wohnbebauung“ werde dabei nur untergeordnet berücksichtigt.

Gleichzeitig machte Dienberg deutlich, dass die Stromtrasse Suedlink ein Projekt sei, das vom Bundestag per Gesetz beschlossen sei. Allerdings sei die Trassenführung nicht festgelegt.

+ Der von Tennet vorgeschlagene Trassenverlauf für Südlink: Die Diskussion ist entbrannt. © Grafik/Tennet/Niko Mönkemeyer Unterdessen wurde bekannt, dass Tennet für Montag, 29. April, zu einem Info-Markt zu Suedlink einlädt. Beginn ist um 16 Uhr im Bürgerhaus in Bovenden. So lange will Dienberg aber nicht warten: Er plant für Dienstag, 2. April, eine eigene Veranstaltung und will dazu Vertreter von Tennet sowie der Bundesnetzagentur einladen.

Gleichzeitig wies Dienberg darauf hin, dass eventuelle Einwände gegen die Stromtrasse direkt an die Bundesnetzagentur gerichtet werden müssen, da sie sonst nicht ins offizielle Verfahren einfließen.

Laut Bundesnetzagentur sind am Freitag die Unterlagen von Tennet eingegangen. „Wir prüfen die Unterlagen nun auf Vollständigkeit und diskutieren anschließend mit Behörden und der Öffentlichkeit“, sagte Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur.

Voraussichtlich im Mai werden die Suedlink-Unterlagen öffentlich ausliegen. Göttingens Stadtbaurat Thomas Dienberg geht zudem davon aus, dass es in Göttingen zu einem späteren Zeitpunkt einen öffentlichen Erörterungstermin geben wird, bei dem die Einwände gegen die Stromtrasse diskutiert werden könne.

Suedlink: Weitgehend verlustfreier Transport auf „Stromautobahn“

Wie geplante Erdkabel-Trasse Suedlink soll Strom vor allem aus Windkraftanlagen von Brunsbüttel an der Elbe in Norddeutschland in den Süden der Republik transportieren. Dabei wird eine Gleichstrom-Technologie (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung) eingesetzt. Der große Vorteil dabei: Die Übertragung auf der etwa 700 Kilometer langen „Stromautobahn“ erfolgt ohne größere Verluste.

Mit herkömmlicher Wechselstromtechnik funktioniert hingegen die künftige 380 000-Volt-Trasse zwischen Wahle bei Peine in Niedersachsen und Mecklar bei Bad Hersfeld in Nordhessen. Dadurch kann beispielsweise das Pumpspeicherwerk Erzhausen im Landkreis Northeim, das siebtgrößte seiner Art in Deutschland, problemlos an die künftige Leitung angeschlossen werden. Für die 230 Kilometer lange Trasse wurden schon erste Hochspannungsmasten aufgestellt. Bei Wechselstromtrassen geht unterwegs deutlich mehr elektrische Energie verloren.