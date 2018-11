In Kassel musste er weg: Jetzt singt Elch Rudi auf dem Göttinger Weihnachtsmarkt

Rudi ist jetzt in der Uni-Stadt: Der sprechende und singende Elch hat eine neue Heimat auf dem Göttinger Weihnachtsmarkt gefunden. Er unterhält die Besucher neben der Johanniskirche.

Der vom Kasseler Weihnachtsmarkt verbannte „Elch Rudi“ hat eine neue Heimat gefunden. Er unterhält ab sofort die Gäste auf dem Göttinger Weihnachtsmarkt – neben der Johanniskirche.

Im vergangenen Jahr zierte der Elch eine Hütte auf dem Kasseler Weihnachtsmarkt. Allerdings nur kurz: Die Veranstalter fanden, dass er nicht in das Konzept passe und so musste er wieder abgebaut werden. Das darauf folgende Medienecho war riesig und die Meinung der Besucher eindeutig, wie zahlreiche Videos im Internet beweisen. Sie hätten den Elch gerne weiterhin auf dem Weihnachtsmarkt gesehen.

Jetzt unterhält Rudi die Göttinger Weihnachtsmarkt-Gäste mit Geschichten zur Weihnachtszeit und zu Göttingen, bei denen natürlich auch der Elchpreis nicht fehlen darf. Die Resonanz ist bislang durchweg positiv. Kinder und Erwachsene staunten und freuten sich über den augenzwinkernden, sprechenden und singenden Gesellen.

Auch die beiden „Elch-Väter“ Ingo und Marco Beinhorn sind glücklich, dass ihr Elch nun einen schönen Platz auf dem Göttinger Weihnachtsmarkt gefunden hat.

„Aus unserer Sicht ist der Weihnachtselch eine neue Attraktion auf dem Göttinger Weihnachtsmarkt, die schon am ersten Tag für viel Aufsehen sorgte“, sagt Angelika Daamen, Tourismus-Chefin in Göttingen. „Besonders schön war es, in die staunenden Kinderaugen zu sehen. Wir sagen: Herzlich willkommen, Rudi!“

Redeverbot für Elch Rudi auf dem Kasseler Weihnachtsmarkt

Hier ist Rudi 2017 in Kassel zu hören, bevor ihm ein Redeverbot erteilt wurde.