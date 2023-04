Seltenes Ereignis: In Kürze blüht die mächtige Titanwurz in Göttingen

Von: Stefan Rampfel

Attraktion im Alten Botanischen Garten in Göttingen: Pia Marincek besucht die Titanwurz regelmäßig, um den Wachstumsfortschritt zu beobachten. © Stefan Rampfel

Ein ganz seltenes Ereignis steht im Alten Botanischen Garten der Universität Göttingen bevor. Dort blüht in Kürze die Titanwurz.

Göttingen – Vielleicht ist es schon an diesem Wochenende oder in den kommenden Tagen wieder soweit: Im Alten Botanischen Garten der Universität Göttingen wird die Titanwurz wieder blühen. Das seltene Ereignis findet nur alle paar Jahre pro Pflanze statt – in Göttingen zuletzt im März 2018.

Damals strömten tausende Besucher in das Cycadeenhaus an der Unteren Karspüle am Rande der Innenstadt, um das Erblühen des beeindruckenden Blütenstandes mitzuerleben.

Aasgeruch lockt Käfer an

Amorphophallus titanum, so der wissenschaftliche Name, bringt den größten unverzweigten Blütenstand im Pflanzenreich hervor. Die Blume riecht nach Aas, produziert Wärme und lockt damit Käfer an, die für ihre Bestäubung sorgen.

Die Verwandtschaft der Titanwurz zum heimischen Aronstab ist unverkennbar – nur ist sie tausendmal größer und monströser. Sie stammt aus den tropischen Regenwäldern Sumatras (Indonesien) und kennt daher keine Jahreszeiten. Nach ihrem eigenen Rhythmus treibt die riesige unterirdische Knolle immer nur ein einziges meterhohes, stark gefingertes Blatt. Wenn sie nach vielen Jahren jedoch genug Nährstoffe gespeichert hat, wächst der riesige Blütenstand.

Regelmäßige Besuche bei der Pflanze

„Noch vor fünfeinhalb Wochen, am 21. März 2023, schaute ein Blatt der Titanwurz nur wenige Zentimeter aus dem großen Blumenkübel“, sagt Pia Marincek, die die Pflanze regelmäßig besucht, um den Wachstumsfortschritt zu beobachten. Am Freitagabend war der Kolben bereits 1,75 Meter hoch. Manche Exemplare können bis zu drei Meter hoch wachsen.

Audio: So war die Titanwuchsblüte vor fünf Jahren in Göttingen

Die Titanwurz blüht nur eine Nacht. Wenn es soweit ist, öffnet sich nachmittags der Blütenstand und verströmt einen penetranten Gestank nach Aas, denn die Bestäuber sind keine Bienen und Schmetterlinge, sondern Aasfliegen und -käfer. Bereits am nächsten Tag wird der Kolben dann erschlafft in sich zusammensinken.

Während der Blüte ist der Alte Botanische Garten bis Mitternacht geöffnet

In der Nacht der Titanwurz-Blüte bleibt der Botanische Garten etwa bis Mitternacht für Besucher geöffnet. Wann es genau soweit ist, kann erst am Mittag des Blühtages gesagt werden. Auf der Homepage des Alten Botanischen Gartens kann man sich hier über den tagesaktuellen Stand informieren. Zudem gibt es mehr Infos auf Instagram. (Stefan Rampfel)