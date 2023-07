Industrie- und Handelskammer: Grascha denkt ohne Grenzen

Ex-Landtagsabgeordneter

Vor seiner Arbeitsstelle in der Göttinger Innenstadt: Christian Grascha leitet seit Jahresbeginn die IHK Geschäftsstelle Göttingen.

Über viele Jahre gehört Christian Grascha dem Landtag in Hannover an. Jetzt leitet der Einbecker die IHK-Geschäftsstelle in Göttingen.

Göttingen – Christian Grascha saß für die FDP immerhin 14 Jahre lang im Landtag von Hannover. Die Wähler beendeten am 12. Oktober 2022 den Plan, dort weitere fünf Jahre die Liberalen und seine Heimat, die Stadt Einbeck und den Raum Northeim zu vertreten.

Doch wie es der Zufall so wollte: Heute vertritt Grascha ebenfalls diesen Teil Südniedersachsens plus den gesamten Landkreis Göttingen und darüber hinaus noch mehr: die Wirtschaft und konkret die Mitglieder der IHK Hannover, als Leiter der Geschäftsstelle Göttingen.

Ansprechpartner für viele Gruppen

Die ist Ansprechpartner für Mitglieder, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Medien in den Landkreisen Göttingen und Northeim. Für Christian Grascha ist das also ein Heimspiel. „Ich bin angekommen, es macht mir Freude, hier zu arbeiten“, sagt der Ex-Berufspolitiker.

Etwa 90 Besuche bei IHK-Mitgliedern, in Betrieben und Unternehmen hat er bereits absolviert und dabei „unheimlich viel aufgeschnappt“, nebenbei Kontakte, die er schon als Politiker geknüpft hatte, vertieft.

Eine Berufsausbildung ist tatsächlich wieder oft ein goldener Boden, auf dem man aufbauen kann. Das ist manchmal besser als ein Studium.

Als Landtagsabgeordneter kümmerte sich Grascha nämlich auch um Wirtschaftsthemen wie Unternehmensgründungen. Eben die Beratung von Gründern gehört auch zu den besonderen Leistungen der IHK. Dazu auch die Beratungen bei Finanzierungshilfen und die Ausstellung/Beglaubigung bei Dokumenten, auch für den Export von Waren.

Anerkennungsstelle für Abschlüsse

Letztere spielt seit der Flüchtlingszuwanderung ab 2015 eine wichtige Rolle. „Wir sind mit der Anerkennungsstelle für Abschlüsse in Hannover ein wichtiger Anlaufpunkt. In der Region arbeiten wir mit der Bildungsgenossenschaft zusammen“, sagt Grascha, der diese Aufgabe als herausragend wichtig ansieht, ermögliche sie doch den schnellen Einstieg in den Arbeitsmarkt. Flankiert mit dringend notwendig besseren Immigrationsgesetzen und klaren Einwanderungsformalitäten könne das dem Arbeitsmarkt, der Wirtschaft helfen: „Wir haben einen Mitarbeitermangel, der vorherzusehen war, woraus wir aber keine Schlüsse zum Handeln gezogen haben“, sagt der ehemalige Politiker.

Man werde Zuwanderung künftig noch dringender benötigen, auch von Fachkräften. „Die geburtenstarken Jahrgänge gehen jetzt, das werden wir noch stärker spüren.“

Positive Tendenzen sind zu spüren

Für die IHK will Christian Grascha auch die „positiven Tendenzen, die zu spüren sind, in Bezug auf eine starke Region Göttingen/Südniedersachsen und ein künftiges Regionalmarketing unterstützen. Dieses Denken der politisch Verantwortlichen wie von Landrat Marcel Riethig und der Northeimer Landrätin Klinkert-Kittel sowie Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt begrüßt Grascha außerordentlich. „Wir brauchen eine starke Region. Und eine Zusammenarbeit über Landkreisgrenzen und Institutionen hinweg, ist sinn- und wertvoll“, sagt Grascha – und wieder wird deutlich: Er fühlt sich weiter als Vertreter der Region, auch wenn er kein politisches Mandat mehr innehat.

Wichtiges Potenzial besitzt für Grascha die hier starke Life-Science-Branche, basierend auf den Lebenswissenschaften, also Naturwissenschaften plus Medizin. „Dafür stehen hier in der Region große Unternehmen in Göttingen, Duderstadt, aber auch Holzminden und Einbeck. Aber auch viele kleine und mittlere Betriebe.“

Deren grenzloses Denken im Sinne eines starken Lebensraumes Südniedersachsen findet Christian Grascha schlichtweg „gut“.

Grascha möchte als Ansprechpartner wahrgenommen werden

Persönlich möchte er als IHK-Göttingen-Chef als Ansprechpartner wahrgenommen werden – für Mitglieder und die Wirtschaft allgemein. Auch für den Bildungssektor. „Wir betreuen in der Berufsausbildung etwa 300 Prüferinnen und Prüfer, die ehrenamtlich viel leisten und was gewürdigt werden muss.“

Generell wünscht sich der Göttinger IHK-Chef, dass der Trend zu einer größeren Wertschätzung der Berufsausbildung anhält. „Ich spüre einen Wandel. Der ist positiv, wird aber insgesamt noch Zeit brauchen.“

Wirtschaft benötigt dringend Auszubildende

Grundsätzlich benötige die Wirtschaft ja dringend Auszubildende. „Eine Berufsausbildung ist tatsächlich wieder oft ein goldener Boden, auf dem man aufbauen kann. Das ist manchmal besser als ein Studium.“

Aus- und Fortbildung sei auch weiter eine bedeutende Aufgabe der IHK – für die Unternehmer, für die Mitarbeiter. „Die Digitalisierung inklusive Künstlicher Intelligenz werden zukünftig viele Arbeiten übernehmen. Die Menschen aber die diese bisher gemacht haben, werden weiter stark benötigt – deshalb müssen wir sie qualifizieren, für neue Jobs.“

Wichtige Wahlen zur IHK-Vollversammlung

Für die IHK gelte es zudem, die Vertretung ihrer Mitglieder, in eigenen und fremden Gremien, zu sichern. „Deshalb sind auch die Wahlen zur IHK-Vollversammlung in diesem Jahr so wichtig“, sagt Grascha.

Womit wir wieder beim Thema Wahlen wären. Der Politiker Grascha übrigens hat sich aus der Szene noch nicht zurückgezogen, bleibt ein engagierter Liberaler in der Kommunalpolitik und im Ehrenamt. Eine erneute Kandidatur stehe für ihn noch nicht zur Debatte. Die Energie gilt dem Anfang des jahres angetretenen neuen Job. In der IHK ist ihm die Überparteilichkeit besonders wichtig. Christian Grascha freut sich über Gespräche und Kontakte mit und zu „Vertretern aller politischer Parteien“, um die Region voranzubringen. (Thomas Kopietz)